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بسبب الكمامة... قتل شخصين في مركز خدمة عملاء

Lebanon 24
07-12-2021 | 16:00
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أعلنت السلطات الروسية اليوم أن مسلحًا أطلق النار في مركز لخدمة العملاء بموسكو، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على تويتر إنه تم اعتقال المشتبه، إلا أنه لم يأت على ذكر أي تفاصيل عن المهاجم أو دافعه المحتمل.

واكتفى المسؤول الروسي بالقول إن الحادث وقع في جنوب شرق المدينة.

وأضاف: "الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الجرحى".
 
وأوردت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" نقلًا عن مصدر لن تسمه في جهات إنفاذ القانون، أن الرجل أخرج مسدسًا وشرع في إطلاق النار بعد مشادة مع حارس أمن طلب منه وضع كمامة، وهو أمر إلزامي.

كما نقلت تاس عن شهود عيان قولهم إن فتاة تبلغ من العمر 10 أو 11 عامًا من بين الجرحى.
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