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"مختل عقليًّا" يقتل والده بمطرقة!

Lebanon 24
07-12-2021 | 13:19
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روعت جريمة مؤسفة مدينة بني فودة بولاية سطيف (شمال شرق الجزائر)، بعدما أقدم شاب (27 عامًا) على قتل والده بمطرقة.

وبحسب مصادر صحيفة "النهار" المحلية، فإن الضحية قتل بضربة مطرقة على رأسه مباشرة، حيث لم تستطع فرق الإسعاف إنقاذه.

وقررت فرقة الدرك الوطني التدقيق في حالة الجاني الصحية، بعدما ظهر لها أنه يعاني من إعاقة ذهنية. 

يذكر أن في الفترة الأخيرة، سجلت جرائم مروعة عدة ارتكبت على يد أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، في دول مغاربية، حيث شهد حي 13 هكتار في منطقة براقي في العاصمة الجزائرية، في آب الماضي، جريمة قتل بحق امرأة تم ذبحها على يد مضطرب عقليًّا.

كما شهدت مدينة مكناس (شمالي المغرب)، في آب الماضي، مقتل سيدة سبعينية خنقًا على يد ابنها، وذلك بعد أقل من أسبوع على وقوع جريمة مشابهة مثّل فيها الابن بجثة والدته في الدار البيضاء، الأمر الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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