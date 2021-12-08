في فصل الشتاء... نصائح هامة للمحافظة على بطارية سيارتك

البطارية هي أسرع جهاز في السيارة يتأثر بدرجة حرارة الجو، خاصةً بالبرودة الشديدة التي تعم العالم في فصل الشتاء، مما يؤثر على البطارية ويقلل من مستوى أدائها، ويعرضها للتلف والعُطل الكبير.

وبسبب برودة المناخ تتأثر وتستغرق أطول وقت ممكن في مدة إعادة شحنها لكي تعمل بكفاءة، أما عن السبب العلمي لتأثر البطارية ببرودة الجو؛ فهو يأتي من تأثر المكونات الكيمائية التي تُصنع منها بحرارة الجو، مما يستلزم معاملات محددة يقوم بها صاحب السيارة ضرورية للمحافظة على نظافتها وصيانتها الدائمة، لتحصل منها على الأداء الأمثل لها بمنتهى الكفاءة.

إليك عدد من النصائح والعوامل الهامة لاتباعها في الحفاظ على أداء بطارية السيارة:

-يجب تقليل السير بالسيارة في الشتاء والجو بارد مسافات قصيرة بصورة متكررة، كي يتمكن مولد السيارة من أن يعيد شحنها بكفاية

-نظف البطارية بشكل دوري وتحقق منها ومن نظافة كافة التوصيلات والكابلات الخاصة بها.



-اعمل على تنظيف سطحها الخارجي دومًا بإزالة الغبار والأتربة منه باستمرار.

-داوم الفحص لبطارية السيارة بحيث تتأكد باستمرار من عدم وجود تآكل في أطرافها، لأن التآكل له ضرره السلبي الذي يؤثر أساسًا على التوصيلات الكهربائية الخارجة من البطارية إلى السيارة فيقلل كفاءة التوصيلات.