هذه الأبراج "قنوعة" وترضى بالقليل.. هل أنت من بينهم؟

الناس نوعان، الاول يتسم بالقناعة، والنوع الثاني طماع يتطلع إلى ما يملكه غيره، فلا يرضى بالقليل، وأشار خبراء فلك إلى أن صفات القناعة التي يتميز بها بعض الناس دون غيرهم، يرجع الفضل فيها لبرجهم الذي يمنحهم هذه السمات الجميلة.

تعرفوا إلى الأبراج "القنوعة":

الثور:

يتسم أصحاب هذا البرج بالقناعة، فأقل الأشياء تسعدهم وأقل الكلمات ترضيهم فلا يكترثون للمصاعب والسلبيات.

يدركون أن السعادة لا تدوم لذلك يقبلون الحياة كما هي ولا يغرهم القصور والحياة المترفة، ودائما ما يتأهبون للأمور السلبية ويتوقعونها.

الميزان:

دائما ما يبحثون أصحاب هذا البرج إلى الجانب المشرق، يقدرون لحظات الحب، ولا يلتفتون للفشل، فضلا عن ثقتهم بتحقيق النجاح والوصول لهدفهم مهما احاطته الأشواك.

الجوزاء:

يتسم مولود بالطيبة والرقة والمشاعر الجياشة، يسعدهم رؤية نظرة الحب في عيون من حولهم، علاوة على محاولاتهم لإسعاد ما يحبون دون مقابل، لذلك يشعرون وكأنهم ملكوت الدنيا بحذافيرها.

السرطان:

تكمن سعادتهم في الجلوس مع أحبائهم، يتمتعون بالدفء والحنية والإبتسامة الراضية، ولا يسمحون للغضب والحزن أن يعكر صفوهم، لذا يركزون على الجانب الايجابي ويتجاهلون الجوانب السلبية.

العذراء:

تمنحهم قدرتهم على التركيز في التفاصيل الصغيرة إلى ابتكار الحلول وتقدير الأمور ووضعها في نصابها الصحيح.

يؤمنون بأن الحياة لا تتعدى الخطوات، لذا يعرفون طريقهم جيدا، ويحسبون لخطواتهم القادمة بحكمة وتقيظ، وأهم ما يميزهم ويزيد من قدرتهم على المضي للأمام أنهم ينظرون للمستقبل بالبصر والبصيرة.

الحوت:

ينتصرون على الحزن بالأمل والتفاؤل، يهيمنون في عالمهم الصغير بقلب راض ونفس قنوعة، ودائما ما يقابلون الإساءة بالإحسان، يروون الجمال في كل شيء، لأنه نابع من داخلهم.