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شعر السائق بالنعاس فوقعت الكارثة...قتلى وجرحى في حادث مروع!

Lebanon 24
08-12-2021 | 05:00
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لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح، إثر اصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة في وسط إيران، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي، الأربعاء.


ونقلت "فرانس برس" عن موقع التلفزيون الإيراني أن المأساة وقعت على طريق سريع في شمال محافظة أصفهان، الثلاثاء، مشيرا إلى أن حادث الاصطدام أدى إلى انقلاب الحافلة الصغيرة.

وقالت الشرطة الإيرانية إن سبب الحادث هو نعاس سائق الشاحنة.

وعلى الرغم من أن شبكة الطرق في إيران تعتبر بحالة جيدة عموما، إلا أنها تسجل أحد أعلى معدلات الوفيات على الطرق في العالم.

وتعزو السلطات الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية في إيران إلى عدم التزام السائقين بقواعد القيادة، فضلاً عن الحال المتردية لأسطول السيارات.
 
المصدر: سكاي نيوز
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