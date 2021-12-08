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منوعات
ازال خصيتي العديد من الرجال...وهذا ما حل به!
Lebanon 24
08-12-2021
|
02:00
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دانت محكمة ألمانية، كهربائيا يبلغ من العمر 67 عاما بتهمة الاعتداء الجسيم والخطير بسبب قيامه بإزالة خصيتي العديد من الرجال بناء على طلبهم، مما تسبب في وفاة شخص، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان"، عن وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء.
وأمرت محكمة في ميونيخ سجن الكهربائي، الذي لم يكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، ثمانية أعوام ونصف.
وكانت النيابة اتهمت الرجل في البداية أيضا بالقتل عن طريق الإهمال، لكنها أسقطت هذه التهمة في وقت لاحق.
وأفادت الوكالة بأن الكهربائي اعترف، أثناء المحاكمة، بعرض خدمة "الإخصاء" على مواقع الإنترنت السادية والماسوشية، وقال إن العديد من الرجال دفعوا له نقودا لتعذيبهم وإزالة خصيتيهم.
وأثناء المحاكمة، قال الرجل للمحكمة إنه أجرى العمليات على طاولة مطبخه، وأخبر ضحاياه أنه محترف طبي مدرب.
وأشار إلى أنه قام بخصي أو بتر الأعضاء التناسلية لثمانية رجال بين تموز 2018 وآذار 2020، لكنه نفى مسؤوليته عن وفاة رجل توفي بعد أيام من إجراء المدعى عليه عملية جراحية له.
المصدر: الحرة
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