إليكم أبرز توقعات كارمن شماس للأبراج للعام 2022.. من الأكثر حظاً؟ (فيديو)

شاركت عالمة الفلك كارمن شماس مع الإعلامي رالف معتوق في حوار مسجل بث على موقع اليوتيوب، وتحدثت فيه عن التوقعات العامة لكل الأبراج للعام 2022 والتي تضمنت الكثير من الأحداث والتطورات والمفاجآت المنتظرة للأبراج.

إليكم أبرز توقعات كارمن شماس للأبراج في العام 2022 على كافة الأصعدة.

برج الحمل 2022

يُعد العام 2022 عام رائع بالنسبة لبرج الحمل. تعيش سنة ذهبية لم تعشها سابقاً وتحديداً مواليد شهر آذار. قد تكون سنة تمهيدية للنجومية ورائعة. يدعمك كوكب المشتري ويمنحك فرص ثمينة جداً، لديك صعود الى القمة وعليك البدء من الآن في أي عمل ترغب به. أحداث وتطورات إيجابية في إنتظارك، لذا حاول إغتنام الفرص بالسعي والتقدم. الكثير من مواليد برج الحمل لديهم أسفار تتعلق بعقود عمل أو هجرة. تخف معاكسات بلوتون وزحل التي رافقتك السنين الماضية وتشعر بإرتياح كبير. ويُعتبر عام 2022 أفضل من السنوات السابقة على الصعيد الصحي.

برج الثور 2022

يُشير الكسوف الحاصل في برجك في تاريخ 22 نيسان والذي يتزامن مع الكسوف في برج العقرب في تاريخ 25 تشرين الأول إلى حدث مهم يدق بابك وإلى تغيير كبير في حياتك. هي سنة لا بأس بها وتتطلب منك السعي والدبلوماسية والعمل بذكاء لتحقيق أهدافك. تعيش فترة عاطفية صعبة وقد يُحدِث كوكب أورانوس تغييرات مفاجئة لمواليد 1 حتى 7 آيار. ينصحك الفلك بالراحة والإسترخاء.

برج الجوزاء 2022

يُعد عام 2022 جيداً بالنسبة لمولود برج الجوزاء. سيكون لديك القدرة للصعود إلى القمة. ينصحك الفلك في الحفاظ على إستقرارك وعدم المجازفة. تعمل على إصلاح الخلافات السابقة وتسيطر الأجواء الإيجابية على حياتك العاطفية. قد يحالفك الحظ في التقدُّم من خلال إرتباط أو زواج. يُحذرك الكسوف الحاصل في منزلك السادس من الإستهتار في صحتك وبالأخص في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.

برج السرطان 2022

يدعمك كوكب المشتري الموجود في برج الحوت في منزلك التاسع، ويمنحك حظوظ كبيرة جداً. ويوفر لك الفلك فرصاً كثيرة لتحسين أوضاعك. قد يكون لديك سفر. قد تمر ببعض الأزمات البسيطة ولكنها لا تؤثر على وضعك الصحي بشكل عام.

برج الأسد 2022

يُواجه بعض مواليد الأسد الصعوبات والعراقيل وخصوصاً مواليد 5 حتى 16 آب. الجزء الأخير من السنة سيتوافر خلاله الكثير من الفرص لمن يبحثون عن عمل أكثر ربحاً. قد يواجه مواليد الأسد بعض المشاكل الزوجية نتيجة لبعض التراكمات.

برج العذراء 2022

يُعتبر العذراء من الأبراج المحظوظة في العام 2022. تتوفر لك العديد من الفرص الإيجابية والتقدم ويُعد عام التغيير والسفر. يدعمك الفلك ويحالفك الحظ وتقطف ثمار جهودك . تواجه بعض الأمراض نتيجة لشعورك بالإرهاق والتعب حاول أن تستريح وأن تتوخى الحذر.

برج الميزان 2022

تدعمك الكواكب بالإضافة إلى زحل وأورانوس اللذان يوفران لك الكثير من الفرص والخطوات الإيجابية. تسهيلات ونجاحات كبيرة جداً، ومفاجآت سارة بإنتظارك وخاصة في عملك. تتوفر لديك فرص عمل جديدة وقد تحصد الجوائز الذهبية.

برج العقرب 2022

يُحذرك الفلك من الكسوف الحاصل في برجك. يتخلل عام 2022، الصعوبات والعراقيل وبالأخص لمواليد شهر تشرين الأول.

برج القوس 2022

يدعمك كوكب المشتري ويُسهّل عليك خطواتك. تقدُّم ونجاح في عملك مع إمكانية السفر. سنة جيدة ومفاجآت وأخبار سارة بإنتظارك وربما مولود جديد. قد يكون لديك زواج. ستتمتع بصحة جيدة أو بتحسن كبير في حال كنت مريضاً.

برج الجدي 2022

سوف تكون حياتك المهنية في اتجاه تصاعدي. نجاح وتقدم وربما ترقية في عملك. فرح وسعادة على الصعيد العائلي خاصة لمواليد كانون الأول . حافظ على رومانسيتك ولا تدع سوء تفاهم بسيط يُفسد العلاقة التي تجمعك مع من تحب. تكون أوضاعك الصحية على أفضل ما يرام خلال عام 2022.

برج الدلو 2022

تتحسن أوضاعك المهنية وتكتشف أنك تملك مواهب جديدة بالعمل تستطيع من خلالها أن تنفذ مشروعك الخاص بك.

برج الحوت 2022

يُعتبر الحوت من أكثر الأبراج حظاً في العام 2022. يدعمك كوكب المشتري. هنالك الكثير من التنقلات والسفريات التي من شأنها أن تزيد من خبرتك وتضيف إلى مستقبلك المهني المزيد. سنة مطمئنة من الناحية الصحية.