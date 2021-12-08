في واقعة مؤلمة... أب يدهس أطفاله الثلاثة!

في حادثة مؤلمة، دهس مواطن كويتي أطفاله الثلاثة عن طريق الخطأ، اليوم الأربعاء، في منطقة بر كبد.

وحسب صحيفة "القبس"، فإن المواطن كان يقوم بإرجاع سيارته للخلف، ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ.

ووفقا للصحيفة، أسفر الحادث عن وفاة طفلته (البالغة من العمر 4 سنوات) في الحال، فيما أصيب الطفلان الآخران، اللذان لم يتجاوزا السابعة من عمرهما بإصابات بالغة نقلا على أثرها إلى المستشفى، وتم إدخالهما غرفة العناية المركزة.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إنه "تم التحفظ على الأب"، كما فتحت السلطات تحقيقا في الواقعة.