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منوعات
سائق قطار يتوقف بشكل مفاجئ في منتصف السكة لهذا السبب الغريب (فيديو)
Lebanon 24
08-12-2021
|
12:04
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أوقفت السلطات الباكستانية، سائق قطار بين المدن في البلاد، بعد أن توقف بشكل مفاجئ لشراء بعض الزبادي.
ويأتي ذلك عقب انشار مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام مساعد السائق وهو يأتي بالوجبة الخفيفة من كشك بالشارع قبل أن يصعد إلى العربة، إذ أثار الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي، تساؤلات حول سلامة وتنظيم السكك الحديدية في باكستان، حيث تنتشر الحوادث بسبب سوء الإدارة والإهمال، وفق وكالة "فرانس برس".
ونقلت "فرانس برس" عن سيد إعجاز الحسن شاه، المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية، قوله: "عندما توقف قطارًا في منتصف السكة، تصبح قضية سلامة، والسلامة هي أولويتنا، ولا يمكننا أن نتسامح مع أي شيء يضر بالسلامة".
وحذر وزير السكك الحديدية بباكستان، عزام خان سواتي، في بيان له، من أنه "لن يسمح لأي شخص باستخدام الأصول الوطنية للاستخدام الشخصي".
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