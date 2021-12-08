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منوعات
"استعراضات عبدة الشيطان" تتسبب بكارثة في مصر
Lebanon 24
08-12-2021
|
12:39
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قضت محكمة جنح ميت غمر بمحافظة الدقهلية بحبس 3 من المتهمين اثنان منهم حضوريا والثالث غيابيا لمدة 6 سنوات مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"استعراضات عبدة الشيطان".
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قضت محكمة جنح ميت غمر بمحافظة الدقهلية بحبس 3 من المتهمين إثنان منهم حضوريًّا والثالث غيابيًّا لمدة 6 سنوات مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"استعراضات عبدة الشيطان".
وقضت محكمة جنح ميت غمر بغرامة 10 آلاف جنيه لكل من المتهمين ومصادرة السلاح المستخدم "طفاية الحريق".
وجاء ذلك على خلفية اتهامهم في مقتل طالبة وإصابة أخرى في قرية أتميدة أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات الغريبة والتي أطلق عليها الأهالي "استعراضات عبدة الشيطان" باستخدام طفايات الحريق وهم عرايا الجزء العلوي من أجسادهم ما تسبب في حالة من الفزع بين الحضور بسبب تطاير طفاية حريق بسرعة كبيرة نحو المجني عليهما فأصيبت إحداهما وتوفيت الأخرى متأثرة بإصاباتها.
وكان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المصنورة الكلية قد أحال 3 متهمين في الواقعة إلى محكمة ميت غمر الجزئية وذلك لأنهم بتاريخ 25/6/2021 تسببوا خطأ في وفاة المجني عليها ميادة إيهاب مصطفى المرسى بأن كان ذلك ناشئ عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق والتي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها محدثين إصابتها التي أودت بحياتها وقد تمكنوا وقت الحادث من مساعدتها.
وتم توجيه اتهام آخر للمتهمين وهو أنهم تسببوا خطأ في إصابة الطفلة المجني عليها نور وليد عوض أحمد بسبب إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق التي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها محدثين إصابتها.
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