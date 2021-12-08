ملياردير من دون مأوى بعد بيع آخر منزل له

أصبح رجل الأعمال الأميركي، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، بلا مأوى رسميًّا، بعد بيع فيلا في هيلزبورو بولاية كاليفورنيا.

فوفقًا لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، باع الملياردير الفيلا "التي كانت آخر منزل لرجل الأعمال"، والتي تبلغ مساحتها 19 هكتارًا مقابل 32 مليون دولار، فيما يبقى اسم المشتري غير معروف.

وأعلن إيلون ماسك في أيار 2020، عن نيته بيع جميع ممتلكاته تقريبًا.

وأشارت وكالة "بلومبورغ" إلى أنه اعتبارًا من 4 كانون الأول 2021، انخفضت ثروة رجل الأعمال بمقدار 15.2 مليار دولار بعد أن انخفضت أسهم "تيسلا" إلى 268.9 مليار دولار. وفي 8 كانون الأول، وصلت أصول ماسك إلى 278 مليار دولار.