منوعات

ملياردير من دون مأوى بعد بيع آخر منزل له

Lebanon 24
08-12-2021 | 12:53
A-
A+
Doc-P-894953-637745902642756260.jpg
Doc-P-894953-637745902642756260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح رجل الأعمال الأميركي، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، بلا مأوى رسميًّا، بعد بيع فيلا في هيلزبورو بولاية كاليفورنيا.
فوفقًا لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، باع الملياردير الفيلا "التي كانت آخر منزل لرجل الأعمال"، والتي تبلغ مساحتها 19 هكتارًا مقابل 32 مليون دولار، فيما يبقى اسم المشتري غير معروف.
 
وأعلن إيلون ماسك في أيار 2020، عن نيته بيع جميع ممتلكاته تقريبًا.
وأشارت وكالة "بلومبورغ" إلى أنه اعتبارًا من 4 كانون الأول 2021، انخفضت ثروة رجل الأعمال بمقدار 15.2 مليار دولار بعد أن انخفضت أسهم "تيسلا" إلى 268.9 مليار دولار. وفي 8 كانون الأول، وصلت أصول ماسك إلى 278 مليار دولار.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-12-08
14:00 | 2021-12-08
12:59 | 2021-12-08
12:39 | 2021-12-08
12:04 | 2021-12-08
12:00 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website