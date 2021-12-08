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متسلق جبال يحصل على نصف كنز عثر عليه قبل 8 سنوات

Lebanon 24
08-12-2021 | 12:59
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تحصل متسلق جبال على نصف قيمة الأحجار، التي تبلغ نحو 150 ألف عثر عليها قبل 8 سنوات في قمة "مونت بلانك" الفرنسية.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن "متسلق الجبال عثر على أحجار الزمرد والياقوت الأزرق، على قمة أعلى جبل في أوروبا عام 2013، وسمح له الآن بالاحتفاظ بنصف الأحجار من قبل مجلس مونت بلانك الفرنسي".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات المحلية أنها لم تعثر على المالك الأصلي للكنز.
وأضافت الوكالة أن "المجلس استعان بخبراء الأحجار الكريمة لتقسيم الكنز بالتساوي بين المتسلق والمجلس المحلي، إذ بلغت قيمة كل حصة 75 ألف يورو، ما يعادل نحو 84 ألف دولار".
 
وذكر المجلس في منشور على موقع "فيسبوك"، أنه سيعرض أحجاره في متحف "شامونيكس كريستال" الفرنسي، الذي يخضع حاليًّا لعملية تجديد وصيانة، والذي من المقرر إعادة افتتاحه في الـ19 من الشهر الجاري.
ونقلت الشبكة أن "الأحجار الكريمة نقلت عام 1966 على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز بوينغ 707، تدعى كانشينجونجا، وتحطمت في مونت بلانك، ما أسفر عن مقتل 117 شخصًا".
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