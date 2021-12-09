هذه الأبراج تحب الاستعراض والمظاهر.. تعرفوا إليها

ظاهرة الإهتمام بالسطحيات وحب المظاهر تزداد لدى الكثير من الناس بشكل كبير مع مرور الوقت، والإستعراض بما يملكون وما لا يملكون، ليصبح شغلهم الشاغل التفاخر أمام من حولهم، وكثير من الناس، ينجرفون وراء المظاهر التي لا تعكس الواقع إطلاقًا، لأنَّ الواقع في أساسه تكشفه كثير من العوامل، أهمها التعامل وسمات وصفات الآخرين.

تعرّفوا إلى أكثر الأبراج التي تحب المظاهر، والتي لا تستطيع التكيف مع ظروفهم الشخصية، المادية أو الاجتماعية، لتحقيق التوافق المطلوب والعيش بحسب قدراتهم مع ما يرونه حولهم من مغريات ومظاهر ثراء وتفاخر في السطور الآتية:

برج الثور:

يميل للتباهي أمام أصدقائه، حتى يشعرهم بأنهم ليسوا أفضل حالًا منه، يتحدث بإستمرار عن نفسه وعن إنجازاته، ويصعب عليه الشعور بالرضا من الآخرين وحتى من نفسه في بعض الأحيان.

يُحب أن يكون هو مركز الإهتمام دائمًا، وإذا تكلم الآخرين عن شيء آخر يقاطع مباشرة للعودة للكلام عن نفسه، ويسعى دائمًا لأن يكون محطّ أنظار الجميع، وذلك بإعتقاده أنَّه الأفضل في كل شيء.

برج الجوزاء:

المظهر الخارجي مهم جدًا بالنسبة للجوزاء، فليس من الضرورة أن يكون أكثر جاذبية عن غيره من الناس، ولكنه يهتم بمظهره ويضع أهمية على أن يبدو جذاب جسديًا، ويحاول أن يمتلك الغير من خلال الإغداق عليه بالمال الوفير، دون طلب مقابل.

يدّعي المعرفة في الكثير من الأشياء، ويُظهر في تعامله مع الآخرين بعض الحركات الساخرة بعينيه أو بفمه ظنًا منه أنّه الأكثر أهمية من بين الشخصيات الأخرى، وبأنّه الأفضل حتّى دون عمل إنجازات تستحق ذلك.

برج السرطان:

يعتقد هذا المولود أنَّ الأشخاص الآخرين يحسدونه، ويشعر بالإكتئاب في حال عدم تمكّنه من الوصول إلى الكمال الذي يسعى إليه، أو عندما لا يحصل على معاملة خاصة.

يروي قصصًا عن نفسه ويكررها أكثر من مرة مسلطًا الضوء على المال وما يشتريه، ويسعى ليرضي نفسه بتقديم الهدايا في غير محلها لمَن حوله من المقرّبين، ويُصمم على إقتناء أفضل الأشياء حتى لو تعارضت مع ظروفه المادية.

برج الميزان:

يميل إلى حب الأناقة والمظهر المميز، ويريد أن يلعب دور القيادة دائمًا حتى لو لم يكن يستحقها، ويعمل على لفت إنتباه أصدقائه، ويرى نفسه بأنه أفضل منهم، ويستحق أن يُعامل معاملة تختلف عن باقي الناس، ويعتبر نفسه على حق دائما، ولا يعترف بأخطائه، ويهتمّ بطريقة مبالغ فيها برأي الآخرين به، والإنطباع الإيجابي الذي يتركونه.

برج القوس:

يعتبر نفسه يستطيع القيام بكل شئ، ويُمكنه القيام بأي شيئ حتى لو لم يكن مؤهل للقيام به، ويعيش دور العَظَمة في كل تفاصيل حياته، ويرى نفسه بأنه إنسان مُهم جداً بغض النظر إذا ما كان قد قدّم شيئًا أم لا.

ينظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي بأنها وسيلة للحفاظ على وضعه الإجتماعي، ويحرص على إنشاء الكثير من الصداقات على مواقع التواصل، ونشر صورًا له تُظهره بأحسن حالاته.

برج الدلو:

يحرص مولود الدلو على أن يكون في مظهر رائع، فهو يعشق الظهور بمنظر متميز ومختلف، ويظهر ذلك في ملبسه ومأكله ومشربه، ويظهر ذلك في أحاديثه وقصصه.

لا يتوقف عن المبالغة في عرض الإنجازات والمواهب، وهو بحاجة للإعجاب المفرط والمستمر به، ويرى نفسه أفضل من الآخرين، وأنَّ عنده أمر أكثر أهمية من الآخرين، ويحب على الآخرين الإستماع له وعدم مقاطعته، ولا يهتم لما يقوله الآخرين عنه.

يمتلك حساسية مفرطة من الإهانات والشتائم، فهو وإن كان على مستوى عالٍ من الثقة، إلا أنه يتأثر بأقل الكلمات والإهانات.