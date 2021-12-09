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مؤثرة جداً... مواقف إنسانية حدثت في العام 2021 (صور)

Lebanon 24
09-12-2021 | 01:00
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شهد العام 2021 الكثير من الأحداث المختلفة سواء حزينة أو مفرحة التي وقعت حول العالم، وأثرت في نفوس المشاهدين والقراء، الذين باتوا يتحدثون عنها صباحاً ومساء على مواقع التواصل الإجتماعى، وبعضهم ما زال يتذكرها حتى بعد وقوعها بأشهر عديدة. وبمناسبة اقتراب نهاية عام 2021، نستعرض في هذا التقرير أشهر الأحداث الإنسانية التي وقعت خلال هذا العام والتي أثرت في نفوس العديد من الناس، وفقاً لما ذكره موقع "insider".

-غواص ينقذ خاتم من الألماس لزوجين
أنقذ أحد الغواصين خاتمًا من الألماس لزوجين وهم أندرو ومارلي كينت بعد أن سقط من العريس في بحيرة تاهو خلال حفل زفافهما الذي أقيم في آذار الماضي. وعندما أخرج أندرو الخاتم الماسي ليضعه في إصبع مارلي، سقط في الرصيف ثم الماء، وتمكن الزوجان من استعادة الخاتم بمساعدة غواص .


-جدة تحتضن حفيدتها بعد عام من التباعد الإجتماعي
 لم تعانق  الجدة إيفلين شو أحفادها منذ عام بسبب انتشار الوباء، وحتى بعد أسبوعين من تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح، كانت تشعر بالتوتر من احتضان أحد أحفادها وكانت تطبق التباعد الاجتماعي مع أفراد أسرتها، لذلك تواصلت مع  طبيب العائلة في نيويورك والتي جعلتها تشعر بالراحة، وسمحت لها بمعانقة حفيدتها بعد تلقيها اللقاح، حيث كتبت لها روشتة طبية رسمية دونت فيها "مسموح لك بمعانقة حفيدتك".، مما جعل الجدة تشعر بالاطمئنان وتحتضن ابنتها وحفيدتها في لقاء عاطفي مؤثر.


-زوجان يعيدان حفل زفافهما في الذكرى السابعة والسبعين من زواجهما
تزوج رويس وفرانكي كينج في العام 1944 ، ولم يقيما حفل زفاف كبير لذلك قرروا في الذكرى السابعة والسبعين لزواجهما، إعادة حفل زفافهما مرة أخرى، حالياً في دار رعاية المسنين، وساعدهم الموظفون على ذلك بالاحتفال بالذكرى السنوية في الفناء الخلفي لمنزلهما، وارتدت الزوجة فستان زفافها القديم وارتدى الزوج بدلته حيث كان يعمل ضابط بالقوات الجوية.



-عروس  ترتدى فستان زفاف ملموس لزوجها الكفيف
ارتدت العروس الأميركية آن فيرارو بحفل زفافها على زوجها الكفيف أنتوني وكيلي فستان زفاف الملموس المصمم من الدانتيل، حتى يستطيع زوجها لمسه وتخيل هيئته، أنتوني وقال أنتوني: "لقد بدأت للتو في البكاء لأنني أرى بيدي - بكل حواسي الأخرى، ولكن بشكل خاص الفستان".
 
المصدر: اليوم السابع
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