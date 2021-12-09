مؤثرة جداً... مواقف إنسانية حدثت في العام 2021 (صور)

شهد العام 2021 الكثير من الأحداث المختلفة سواء حزينة أو مفرحة التي وقعت حول العالم، وأثرت في نفوس المشاهدين والقراء، الذين باتوا يتحدثون عنها صباحاً ومساء على مواقع التواصل الإجتماعى، وبعضهم ما زال يتذكرها حتى بعد وقوعها بأشهر عديدة. وبمناسبة اقتراب نهاية عام 2021، نستعرض في هذا التقرير أشهر الأحداث الإنسانية التي وقعت خلال هذا العام والتي أثرت في نفوس العديد من الناس، وفقاً لما ذكره موقع "insider".أنقذ أحد الغواصين خاتمًا من الألماس لزوجين وهم أندرو ومارلي كينت بعد أن سقط من العريس في بحيرة تاهو خلال حفل زفافهما الذي أقيم في آذار الماضي. وعندما أخرج أندرو الخاتم الماسي ليضعه في إصبع مارلي، سقط في الرصيف ثم الماء، وتمكن الزوجان من استعادة الخاتم بمساعدة غواص .لم تعانق الجدة إيفلين شو أحفادها منذ عام بسبب انتشار الوباء، وحتى بعد أسبوعين من تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح، كانت تشعر بالتوتر من احتضان أحد أحفادها وكانت تطبق التباعد الاجتماعي مع أفراد أسرتها، لذلك تواصلت مع طبيب العائلة في نيويورك والتي جعلتها تشعر بالراحة، وسمحت لها بمعانقة حفيدتها بعد تلقيها اللقاح، حيث كتبت لها روشتة طبية رسمية دونت فيها "مسموح لك بمعانقة حفيدتك".، مما جعل الجدة تشعر بالاطمئنان وتحتضن ابنتها وحفيدتها في لقاء عاطفي مؤثر.