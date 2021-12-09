بعد 24 ساعة من زواجها فقط: قفزت من الطابق الثالث.. والسبب مروع!

في حادث مروع، أقدمت عروس مصرية، على محاولة التخلص من حياتها بعد 24 ساعة فقط من زفافها حيث قفزت العروس من غرفة نومها بالطابق الثالث في منطقة البدرشين.

وتم نقل العروس المصرية إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق، وبدأت الحادثة حين تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة بلاغا بسقوط فتاة من الطابق الثالث ونقلها إلى المستشفى.

وبوصول عناصر الشرطة إلى مكان البلاغ، تبين أن عروساً عمرها 16 سنة شرعت في الانتحار بعد 24 ساعة من زواجها.

وفي التفاصيل، تركت العروس عائلتها التي زارتها للتهنئة مع زوجها الذي يكبرها بـ24 سنة، بحجة تحضير العصير.

وفجأة، سمع الزوج ووالدا العروس صوت ارتطام جسم بالأرض. وبينت التحقيقات أن العروس قفزت من الطابق الثالث لمحاولة الانتحار وذلك بعد إجبارها على الزواج من شخص عمره 40 عاماً.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بينما ترقد الفتاة بحالة حرجة في العناية المركزة.