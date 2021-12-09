3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟

يحلم البعض بإمتلاك الكثير من المال لذلك يسعى الشخص دائماً للعمل بجهد طوال الوقت حتى يحصل على مبالغ مالية كثيرة. وهؤلاء يتميزون بأفكارهم التي تساعدهم في الحصول على المال ويعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، التي من المتوقع أن تصبح من الأثرياء في العام المقبل. يعرض هذا التقرير في "اليوم السابع" من هم هؤلاء المواليد:

برج الحمل

يتواجد كوكب المشتري في برج الحمل خلال فترة ما بين يوم 11 ايار حتى نهاية شهر تشرين الاول المقبل، مما يشير إلى أن مولود برج الحمل لديه فرصة كبيرة لكسب بعض المال.