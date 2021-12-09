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3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
09-12-2021 | 08:00
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يحلم البعض بإمتلاك الكثير من المال لذلك يسعى الشخص دائماً للعمل بجهد طوال الوقت حتى يحصل على مبالغ مالية كثيرة. وهؤلاء يتميزون بأفكارهم التي تساعدهم في الحصول على المال ويعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، التي من المتوقع أن تصبح من الأثرياء في العام المقبل. يعرض هذا التقرير في "اليوم السابع" من هم هؤلاء المواليد: 
برج الحمل
يتواجد كوكب المشتري في برج الحمل خلال فترة ما بين يوم 11 ايار حتى نهاية شهر تشرين الاول المقبل، مما يشير إلى أن مولود برج الحمل لديه فرصة كبيرة لكسب بعض المال.
برج العذراء
يتواجد كوكب المشتري في برج العذراء في الفترة مابين شهر كانون الثاني حتى منتصف ايار المقبل وأيضاً في الفترة مابين شهر تشرين الثاني وكانون الاول المقبل، والذي يمكن أن يحقق له الكثير من الحظ المالي، وبفضل كوكب المشتري، سوف يحقق مولود برج العذراء الكثير من الصفقات التجارية في هذه الفترة. 

برج الحوت
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت الفترة المقبلة، أن ينجح في صفقة تجارية ويحصل على الكثير من المال في عام 2022، لذلك على مولود برج الحوت أن يعمل بجد وإجتهاد ولا يتأخر عن تنفيذ أي مهام مطلوبة منه، حتى تتحسن أموره المادية ويحقق الأرباح في العام المقبل.
المصدر: اليوم السابع
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