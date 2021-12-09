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في بلد عربي...سيدة تخلع كامل ملابسها في الشرفة وتكشف سبب فعلتها!

Lebanon 24
09-12-2021 | 13:14
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مصر، القبض على إحدى السيدات بعد ظهورها عارية في "بلكونة" إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول.
 
وقام الجيران باستدعاء الشرطة لها، وتمّ التحفظ عليها واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وقالت المتهمة لأجهزة الأمن، إنها أوكرانية الجنسية، تجردت من ملابسها مثلما تفعل في بلدها، مشيرة إلى أنها تجهل القوانين في مصر ولا تعرف أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا، منوهة بأنها كانت بصحبة مجموعة من أصدقائها المرافقين لها في رحلتها السياحية للقاهرة، وعندما خرجت في الشرفة "البلكونة" لتنظر منها كانت بالفعل لا ترتدي الملابس، وفوجئت بصرخات الجيران وأنها كانت لا تفهم ما يقصدون منها.
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