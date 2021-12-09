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سئمت من مديرها... فردت عليه بـ"شكل كارثي"

Lebanon 24
09-12-2021 | 16:00
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن موظفة في تايلاند قامت بإضرام النار في مستودع للنفط حيث تعمل، بعدما سئمت من مديرها بسبب "الضغوط التي يمارسها عليها".

وأوضح المصدر أن الموظفة سرييا، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، أشعلت النار في قطعة من الورق وألقتها في حاوية وقود، مما تسبب في حريق اجتاح مستودع نفط، في محافظة ناخون باتوم.

وتم التوصل إلى سرييا بالاعتماد على كاميرات المراقبة، التي أظهرت أن الموظفة، التي كانت تعمل كرئيسة للمستودع، تسببت في الحريق الهائل.
 
واعترفت سرييا بارتكاب جريمة "الحرق العمد"، قائلة إنها قامت بفعلتها بسبب الضغط الذي يمارسه عليها رب عملها، بيبات أونغبراباكورن، 65 عامًا، كل يوم.

وقالت الشرطة إن الحريق خلف أضرارًا مادية بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني، بعدما انتشرت النيران بسرعة بسبب المواد القابلة للاشتعال، التي كانت مخزنة في المستودع.
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