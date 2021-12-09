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برجك اليوم

Lebanon 24
09-12-2021 | 23:00
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الحمل
تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديداً وتشع ببريق وتستقطب التأييد
الثور
فكّر ملياً قبل القيام بأي مشروع مهني، غامر بعض الشيء الحظ قد يكون حليفك نوعاً ما
الجوزاء
تلمس ابتداء من اليوم أكثر من أي وقت مضى التحسّن والتطوّر على نحو كبير، لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة من دون تردد
السرطان
تنهال عليك العروض والفرص المهمة، فاستغلها لتمتين موقعك ومكانتك في العمل وخصوصاً لدى أرباب العمل
الأسد
احترس من بعض الزملاء الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لكي يبعدوك عن منافستهم
العذراء
عالج المشاكل التي تواجهك ابتداء من هذا اليوم بحكمة وتعقّل لتصل إلى الطريق السليم
الميزان
قد تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجهه من مصاعب وعراقيل لم تكن في الحسبان إطلاقاً
العقرب
يسهل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعل مقاربتك للناس والمفاوضات أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيداً عن ضجيج الزملاء
القوس
 تتركز اهتماماتك على الشؤون المالية، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله
الجدي
يسهل عليك هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويفتح بعض الطرقات المسدودة، فتتحسّن الأوضاع وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور
الدلو
يكون الحذر مطلوباً اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتعرف تبدلات حاسمة ومهمة في علاقاتك المهنية
الحوت
يرطب الزملاء الأجواء المهنية اليوم ويسود بينكم جو ودود افتقدتموه منذ مدة بسبب غيرة بعضهم
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