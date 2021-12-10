ملكات جمال العالم يتنافسن في إسرائيل...ودول عربية مشاركة!

على الرغم من أن قرار استضافة مسابقة ملكة جمال الكون أثار بعض الجدل السياسي في إسرائيل، إلا صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وصفت الفعالية التي تحتضنها مدينة إيلات الساحلية بأنها تطلق "نفحة سلام في الأجواء".وتشارك البحرين والمغرب في المسابقة بعد معاهدة إبراهيم التي أتاحت الفرصة لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وأربع دول عربية في العام الماضي.وذكرت الصحيفة أن الإمارات كانت من المفترض أن تشارك لكن الوقت وقيود جائحة كوفيد-19 أدت لعدم مشاركتها في المسابقة.وكانت الإمارات بصدد إعلان أول ملكة جمال للبلاد هذا العام، قبل أن تلغي الشركة المنظمة الحفل النهائي الذي كان مقررا في 7 نوفمبر الماضي، دون تحديد موعد جديد.وتتنافس 80 امرأة من مختلف أنحاء العالم على لقب ملكة جمال الكون على سواحل إيلات، حيث وصلت المتسابقات إلى إسرائيل قبل أكثر من 10 أيام لتطبيق قواعد الوباء التي من الممكن أن تشترط الحجر الصحي.وكانت إسرائيل فتحت أبوابها للسياحية مؤخرا قبل أن تعيد الإغلاق بعد شهر واحد بسب بمخاوف من انتشار متحور جديد من الفيروس معروف باسم "أوميكرون".وقالت ملكة جمال المغرب، كوثر بن حليمة، لـ "تايمز أوف إسرائيل"، إن مشاركتها تعد "تجربة مفيد للغاية" لأسباب تاريخية، مشيرة إلى أن المسابقة لكسب تجربة جديدة على اعتبار أنها تتعلم كل يوم، وفق وصفها.وأضافت الشابة المغربية البالغة من العمر 22 عاما، أنها "فوجئت بسرور بعدد الأشخاص (في إسرائيل) الذين أخبروني أن آبائهم وأجدادهم كانوا مغاربة"،وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن ما يقرب من نصف مليون يهودي مغربي يعيشون في إسرائيل، مما يجعلها واحدة من أكبر مجتمعات المغتربين المغاربة في العالم.من جانبها، رفضت ملكة جمال البحرين، منار "جيس" دياني، التحدث إلى وسائل الإعلام المحلية. لكن طالبة التصميم البالغة من العمر 25 عاما والتي تعيش في دبي قالت لصحيفة "ذا ناشونال" إنها كانت تستمتع بجولة في إسرائيل، والتقت بزميلاتها المتسابقات وتمثل بلدها الأم.وقالت دياني التي يبلغ طولها 155 سم للصحيفة في الشهر الماضي إنها "قد أكون أقصر مرشح في تاريخ (مسابقة) ملكة جمال الكون، لكنني أقف شامخا ممثلا لبلد الحب والسلام واللطف - أول ملكة جمال البحرين على الإطلاق".وتابعت: "أنا أول من يمثل دول الخليج، لذلك أعتقد أنها مسؤولية أكبر".ولم تشارك ماليزيا في المسابقة بسبب جائحة الفيروس التاجي، لكن "تايمز أوف إسرائيل" تقول إن السبب ربما يعود لعدم رغبة الدولة الآسيوية في الاعتراف بإسرائيل.وفي الشهر الماضي، ألغى الاتحاد الدولي للإسكواش بطولة العالم لفردي الرجال في ماليزيا بسبب رفض الأخيرة السماح للرياضيين الإسرائيليين بدخول أراضيها.وعلى الرغم من العلاقات المتوترة، تشارك تركيا في المسابقة. وقال الشابة سيمريناز تورهان البالغة من العمر 22 عاما وتمثل تركيا إنها تشعر وكأنها في بلدها.وأضافت: "أحببت هذا المكان. ثقافاتنا تشترك كثيرا".