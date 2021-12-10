3 أبراج ستحصل على ترقية وزيادة راتب في العام 2022... هل أنت منها؟

يحرص أي موظف في العالم على الاهتمام بعمله، وتطبيق قواعد مؤسسته جيداً، من خلال مراجعة المهام المطلوبة منه، والاطلاع على كل ما هو جديد ومختلف في عمله، حتى يستطيع منافسة زملائه، والحصول على مكافأة مالية ومنصب جديد يوماً ما، لذلك يعمل بجد واجتهاد طوال الوقت، لذلك يتطلع على جميع المؤشرات التي تؤكد له أنه يسير على الخط الصحيح، ويعتقد أن الموظفين ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي تحصل على منصب جديد في مؤسستهم العام القادم، وهؤلاء نتعرف عليهم في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع knowinsiders.برج الثورتشير التنبؤات المهنية لعام 2022 إلى أن مولود برج الثور سيشهد قفزة جيدة في عمله خلال العام المقبل، فمن المتوقع حصوله على ترقية أو زيادة راتبه الشهرى، خاصة في شهر نيسان، وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن وظائف متوقع أن يحصلون على الوظيفة التى يحلمون بها، ويُنصح أولئك الذين يعملون في أسواق الأوراق المالية أو يتعاملون في الأسهم والأوراق المالية قصيرة الأجل بتوخى الحذر، لأنهم قد يخسرون خلال هذه الفترة.برج الأسديتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد خلال العام المقبل أن يصبح أكثر إبداعاً في عمله ويتغلب على أعدائه وخصومه، كما تساعد علاقته القوية بزملائه على تقدمه في العمل، وحصوله على ترقية جديدة، وبالنسبة لأولئك الذين يعملون في أعمال البناء أو كسماسرة للأوراق المالية، يُنصح أن يعملون فى شراكة ويتوخون الحذر بعض الشيء، ليتفادوا الدخول في معارك مع بعض الأشخاص والتي تؤثر على إنتاجهم في العمل.برج القوسيتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن ترتفع ثروته العام المقبل، حيث يصبح بمنصب قيادي فى عام 2022، ويستطيع إقناع صاحب العمل والمديرين بخططه الجديدة فى العمل، كما يتغلب على منافسيه، كما يشهد حالة من الإزدهار والإبداع في شهر حزيران خاصة لأولئك الذين يعملون فى القطاع المصرفي وصناعة السيارات والقطاع الإبداعي.