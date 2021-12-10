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مكافآة مالية بالدولار لمتلقي لقاح "كورونا" في هذه الدولة!

Lebanon 24
10-12-2021 | 05:25
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وافق برلمان سلوفاكيا، يوم الخميس، على خطة لمنح المواطنين من سن الستين وما فوق ما يصل إلى 300 يورو (339 دولارا) إذا تم تطعيمهم ضد كوفيد-19.

وتهدف هذه الخطة التي صاغها وزير المالية إيغور ماتوفيتش، إلى تعزيز نسبة أخذ التطعيمات في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي ذات معدلات التطعيم الأقل في الكتلة.

كذلك سيدعم هذا التوجه نظام الرعاية الصحية المتعثر وسط موجة قياسية من الإصابات الجديدة.
المصدر: سكاي نيوز
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