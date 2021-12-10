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نطحه الخروف ففارق الحياة... اليكم ما حصل

Lebanon 24
10-12-2021 | 10:00
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أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن راعيا هندي الجنسية لقي مصرعه إثر تلقيه نطحة من خروف في إحدى مزارع تربية الماشية في كبد حيث يعمل.

وقال كفيله إنه أثناء تفقد الراعي الهندي للأغنام أقدم أحد الخرفان ذو القرون الكبيرة على نطحه حيث جاءت الضربة في الرأس.

وتم على أثرها نقل الراعي إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة من شدة الضربة وسجلت قضية قتل خطأ.

(الراي)
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