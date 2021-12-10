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بينهم الحمل.. مواليد 4 أبراج وأمنيات منسية تتحقق في بداية 2022

Lebanon 24
10-12-2021 | 10:10
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من الممكن ان يشهد مواليد 4 ابراج امنيات منسية تتحقق مع بداية العام 2022 وتحديداً في الفصل الاول منه. وقد يشمل هذا جهات عدة من حياتهم، قد تكون عائلية او عاطفية او اجتماعية او مهنية او مادية. وهؤلاء هم مواليد الابراج الذين قد تتحقق بعض امنياتهم في العام الجديد. 
 
الحمل 
يشهد مولود هذا البرج حالياً مرحلة من المراوحة بين القدرة على الصمود في الواقع الذي يعيش وبين العودة الى وضعه السابق. لكن ما يشير اليه الفلك هو ان عليه التحمل لمدة قصيرة من الوقت. فقد تفتح امامه في نهاية الفصل الاول من العام الجديد بعض الابواب التي تسمح له بتحقيق نقلة نوعية على المستويات الاسرية والمهنية والمادية في الوقت نفسه. كذلك من الممكن ان يلتقي بعض المقربين الذين انفصل عنهم قسراً لسنوات. وهو ما يشكل مدعاة فرح كبير بالنسبة اليه. 


 الثور 
من الممكن ان تشهد المرحلة المقبلة من حياة مولود برج الثور انقلاباً كبيراً على المستوى المادي. فقد يتمكن من الحصول على ترقية من نوع ما في عمله او من الاستفادة من مهمة ما الى حد كبير. كذلك يمكن ان يتحسن موقعه الاجتماعي. فقد تتيح له الثقة التي يمنحها اياه العديد من الاشخاص خوض تجربة غير مسبوقة في حياته. وهو ما قد يمكنه من وضع اسس جديدة لها تعينه في اوقات لاحقة على بلوغ ما لم يبلغه من قبل. 


القوس 
يعتبر من اكثر الابراج حظاً في العام 2022. فقد يتمكن من الانتقال من حالة سيئة الى اخرى افضل بكثير وخصوصاً على المستوى العائلي. فقد تتاح لأحد المقربين منه فرصة مهمة يمكنه الاستفادة منها. وهو ما قد يسمح له بتغيير بعض مخططاته الطارئة السابقة وبتنفيذ اخرى تعيد رسم الابتسامة على وجهه. كذلك قد يتمكن هذا المولود من استثمار عمل اضافي من اجل تحقيق المزيد من الارباح. ويمكن لقاؤه بعض الاشخاص مصادفةً ان يتيح له اعادة التفكير في مشاريع اهملها في وقت سابق. وهو ما يمكن ان يضمن له الربح السريع الكبير. 

الدلو 
يعتبر من ابرز مواليد 4 ابراج قد يحققون امنياتهم في العام 2022. فهذا العام هو عام الفرج بالنسبة اليه وخصوصاً على المستويين المهني والمادي. فقد يتمكن من الحصول على حقوقه كافة. ولهذا يمكن ان يتوقف عن طلب المساعدة من المقربين. وهو ما يعيد التوازن الى علاقاته الاجتماعية وما يشعره بالكثير من الارتياح على المستوى العائلي. كذلك يمكن ان يقوم بمشروع اضافي يسمح له بنسيان المرحلة الماضية التي كانت حافلة بالازمات. ولهذا يمكن ان يشكل الفضل الاول من العام الجديد مساحة لتحقيق العديد من احلامه. اذاً هو من مواليد 4 ابراج الاكثر حظاً في السنة الجديدة.  
 

المصدر: الجميلة
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