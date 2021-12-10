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وقف على شرفة منزله لمدة 5 ساعات... وحاول الانتحار من الطابق السابع!

Lebanon 24
10-12-2021 | 09:20
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نجحت قوات الشرطة في مصر في إنقاذ شاب حاول الانتحار بالقفز من شرفة في الطابق السابع، بمنزله في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وكشف مصدر أمني أن الشاب ظل واقفا على حديد التكييف المثبت على شرفة منزله، لمدة قاربت 5 ساعات، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليه.

وأوضح المصدر أن "عملية الإنقاذ شارك فيها 4 لواءات شرطة و20 ضابطا وعدد من أفراد الأمن، إضافة إلى رجال الحماية المدنية والإنقاذ بوزارة الداخلية".

وأشار إلى أن مساعد مدير أمن الجيزة اللواء هشام الطماوي تواجد بنفسه في مكان الواقعة، وأشرف على عملية الإنقاذ.

واستخدم رجال الأمن بالونا عملاقا ووضعوه في الشارع أسفل الشرفة التي حاول الشاب القفز منها كإجراء احترازي، فيما صعد فريق إلى منزله وتجاذبوا معه أطراف الحديث حتى تمكنوا من السيطرة عليه وإنزاله قبل أن يقفز.

وأضاف المصدر الأمني: "تبين من تحريات الشرطة أن الشاب مريض نفسي وكان يعاني حالة من الاكتئاب في الفترة الأخيرة، فتم إيداعه مصحة نفسية للحصول على العلاج اللازم".
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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