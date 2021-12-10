16
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مشاهد "تقشعر لها الأبدان" لزوجين يلتقيان بابنهما المختفي منذ 14عامًا (فيديو)
Lebanon 24
10-12-2021
|
13:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى زوجان صينيان، الإثنين الماضي، بابنهما المفقود منذ أكثر من 14 عامًا، بعد أن اختُطف ابنهما في مدينة شنتشن عام 2007، عندما كان في عمر الـ4 سنوات فقط، لتبدأ قصة معاناتهما الطويلة في البحث عن فلذة كبدهما الضائع.
وبحث الزوجان الصينيان، الأب سون هاي يانغ والأم بينغ سيينغ، طوال فترة غياب ابنهما التي استمرت أكثر من 14 عامًا، وجالا بكل أرجاء الصين لمحاولة رصد أي أثر لابنهما المختطف، من دون جدوى، وموّلا عمليات البحث من خلال بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم، وعرضا مكافأة تصل إلى 31 ألف دولار للحصول على معلومات عن مكان وجوده.
وتم رصد وتعقب المختطِف المشتبه فيه في مقاطعة شاندونغ الشرقية بعد استخدام تقنية التعرف على الوجه، واتهم باختطاف الطفل الذي يحمل اسم (صن)، حيث تبنته عائلة بعد اختطافه بعدة أعوام بطريقة غير شرعية، الأمر الذي عرض المتبني للمحاكمة.
ونقلت "سي إن إن" عن وسائل الإعلام الحكومية أن تحليل الحمض النووي أكد هوية الابن (صن)، الذي قرر البقاء مع العائلة التي عاش معها لحوالي 10 سنوات، ولم يكن على دراية بنسبه الحقيقي. واعتقل المختطف وتم تأكيد اختطافه لطفلين آخرين.
تابع
الأكثر قراءة
انفجار كبير يهزّ مدينة صور.. مستودع يؤدي إلى كارثة والمشاهد مُرعبة (فيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهزّ مدينة صور.. مستودع يؤدي إلى كارثة والمشاهد مُرعبة (فيديو)
14:26 | 2021-12-10
10/12/2021 02:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج ستحصل على ترقية وزيادة راتب في العام 2022... هل أنت منها؟
Lebanon 24
3 أبراج ستحصل على ترقية وزيادة راتب في العام 2022... هل أنت منها؟
03:00 | 2021-12-10
10/12/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم الحمل.. مواليد 4 أبراج وأمنيات منسية تتحقق في بداية 2022
Lebanon 24
بينهم الحمل.. مواليد 4 أبراج وأمنيات منسية تتحقق في بداية 2022
10:10 | 2021-12-10
10/12/2021 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلبات واضطرابات ومواجهات.. اليكم أبرز توقعات ماغي فرح للعام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
تقلبات واضطرابات ومواجهات.. اليكم أبرز توقعات ماغي فرح للعام 2022 (فيديو)
00:30 | 2021-12-10
10/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يدفع اللبنانيين لعدم بيع الدولار.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ يدفع اللبنانيين لعدم بيع الدولار.. ما هو؟
12:34 | 2021-12-10
10/12/2021 12:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-12-10
شاب يدهس 4 طلاب بسيارته
14:42 | 2021-12-10
كلاب شاردة تفترس طفلًا في سوريا
14:34 | 2021-12-10
"عمود الماء الطائر"... فيديو يرصد ظاهرة نادرة في المتوسط
14:14 | 2021-12-10
رئيس هذه الدولة يشرعن زواج المثليين
14:00 | 2021-12-10
دراسة جدلية... كتب الأطفال الكلاسيكية "متحيزة جنسيا"
12:00 | 2021-12-10
"النساء الاكثر قوة"... دراسة تسلط الضوء
فيديو
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2021-12-10
11/12/2021 00:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
11/12/2021 00:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
11/12/2021 00:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact