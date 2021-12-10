شاب يدهس 4 طلاب بسيارته

دهس شاب أربعة طلاب عقب اصطدامه بهم في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، فجر اليوم الجمعة، وألقت الجهات الأمنية القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث في مدينة الشيخ زايد ووجود وفيات.وتبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى تقل أربعة طلاب عند دوران قائدها تجاه فرع النادي الأهلي، ما أسفر عن مصرعهم.وأفاد شهود عيان بأن قائد السيارة المتسبب في الحادث كان يسير بسرعة جنونية، فضلًا عن كونه في حالة سكر، مؤكدين "كان في خمرة في عربيته"، حسب قولهم.وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث تنسيقًا مع رجال المرور لرفع آثار الحادث، والوقوف على ملابساتها.وحرر أهالي الضحايا الأربعة محضرًا ضد المشكو في حقه بتهمة التسبب في وفاة أبنائهم.ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.