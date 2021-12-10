منوعات

كلاب شاردة تفترس طفلًا في سوريا

Lebanon 24
10-12-2021 | 14:42
A-
A+
Doc-P-895690-637747695691453276.jpg
Doc-P-895690-637747695691453276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
متأثرًا بجروح قاتلة تركتها أنياب مجموعة من الكلاب، توفي طفل (3 سنوات) في محافظة ريف دمشق السورية.

ونقلت صحيفة "تشرين" عن والد الطفل المهجر مع عائلته من محافظة دير الزور (شرق البلاد) أن ابنه "كان يلعب نهارًا في الطريق العام قرب المزرعة التي يحرسها ويقطنون فيها، فسمع صوت "نباح شديد من عدة كلاب، وصراخ مرعب من ولدي"، وأضاف: "خرجت مسرعًا لأراه طريحًا على الأرض ينزف من رأسه ورقبته ويده".

ونقلت الصحيفة عن مدير ناحية جرمانا مناف الرشيد، أن الناحية تلقت بلاغًا من مشفى في جرمانا يفيد بوفاة الطفل بعدما أسعفه والده الذي يعمل "ناطوراً" (حارسًا) في إحدى مزارع المليحة، وأن الطفل توفى بسبب هجوم كلاب ضالة.

وقال الطبيب الشرعي أسامة أبو الخير إن فحص الجثة أظهر "وجود عض شديد في منطق الرقبة أدى لاختناق الطفل وتآكل قطعة من فروة رأسه، وآثار جروح مختلفة في كل أنحاء جسده نتيجة هجوم الكلاب عليه".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-12-10
14:34 | 2021-12-10
14:14 | 2021-12-10
14:00 | 2021-12-10
13:17 | 2021-12-10
12:00 | 2021-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website