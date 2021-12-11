مواليد 4 أبراج سيشعرون بالأمان والاستقرار في الـ 2022.. هل أنت من بينهم؟

مواليد 4 ابراج قد يكونون الاكثر شعوراً بالأمان مع حلول العام 2022. وقد يرتبط هذا الشعور بالعديد من العوامل منها الاستقرار العائلي او الزوجي او المهني او المادي. كما انه قد يعود الى بعض العوامل المحيطة مثل تغير بعض الظروف العامة بشكل ايجابي وتوفر بعض الفرص او اقامة بعض اللقاءات غير المنتظرة وغير المتوقعة وغير ذلك.

الامان لمواليد 4 ابراج في 2022

قد يعيش مواليد 4 ابراج الشعور بالامان مع حلول العام 2022. وثمة اسباب عدة يمكن ان تساعدهم على ذلك.

الجوزاء

يتميز مولود الجوزاء بالانفعالية الا انه في المقابل من اكثر الاشخاص طيبة. لذا فهو يكوّن دائرة واسعة من الصداقات. وهذا ما يمكن ان يعود عليه بالكثير من النفع في السنة الجديدة. فقد تتيح له احدى تلك الصداقات فرصة الانتقال من حالة الروتين التي عاشها لمدة طويلة الى حالة الاستقرار او حتى الازدهار على المستويين العائلي والمهني. كذلك من الممكن ان يشهد بعض التغييرات الصحية الايجابية خصوصاً انه واجه متاعب صحية تتفاوت في درجاتها بين شخص وآخر في العام 2021.

الميزان

يعتبر العام 2021 من الاعوام الاكثر صعوبة بالنسبة الى مولود برج الميزان. فقد قام خلاله ببعض الخيارات الصعبة منها التخلي عن فرصة عمل. كما عانى الى حد كبير على المستوى النفسي. لهذا يريد ان يمحو هذه الذكرى من حياته وان يبدأ السير على طريق جديدة خالية من العقبات والاشواك. وهو ما يمكن ان يتيحه له العام الجديد. فقد يتمكن من بلوغ بعض الفرص التي انتظرها لسنوات. وقد يتاح له اخيراً قطف ثمار تعبه وخصوصاً على المستويين المهني والمادي، علماً ان هذا قد ينعكس بطريقة ايجابية جداً على واقعه الزوجي والاسري. اذاً كل ما عليه فعله هو التوقف عن الشعور بالخوف والقلق. فقد حان وقت الابتسام والتغيير والانطلاق.

العقرب

من الممكن ان يعيش هذا المولود العديد من الانفراجات على مستويات حياته كافة في العام 2022. لذا قد ينتقل من حالة القلق الى حالة الامان. فقد تأتيه اخبار جيداً جداً من مكان او بلد ما عن قريب او صديق. كذلك من الممكن ان يحقق بعض الارباح على المستوى المادي. وهذا ما قد يعيد اليه الطاقة الايجابية ويخلصه من تلك السلبية التي سيطرت عليه في 2021. ولهذا قد يشعر بالطاقة التي تمكنه من القيام بالعديد من الاعمال والمشاريع الجديدة الرابحة.

الجدي

هو من مواليد 4 ابراج قد يستعيدون الشعور بالامان في العام 2022. فقد يتمكن من العودة الى سابق عهده، اي العهد الذي يرى فيه ازدهاره وقوته. ومن الممكن ان تتغير الظروف المحيطة به نحو الافضل وان تمكنه من اعادة بناء المشاريع التي غض الطرف عنها في وقت سابق. كذلك من الممكن ان يعيد النظر في رفضه التعاون مع بعض الاشخاص وان يساهم الى جانبهم في تحقيق بعض الامنيات المشتركة. وقد يصبح هذا المولود صديق الكثيرين في العام الجديد. كما انه قد يتمكن من اعادة بناء ما تهدم من آماله السابقة. لذا يعتبر من مواليد 4 ابراج قد يشعرون بالامان في 2022.