21
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"الاعتداء الجنسي"... السجن 32 عاما لرجل ابتز نحو 2000 ضحية!
Lebanon 24
11-12-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة في بريطانيا بسجن رجل 32 عاما بعد إدانته بالابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.
واستهدف المُدان، الذي يُدعى عبد الإله، نحو 2000 ضحية، إذ جمع صور أفعال جنسية مهينة، قبل بيعها لأشخاص يشتهون الأطفال جنسيا.
وفي بعض الحالات، ابتز عبد الإله نساء لاستغلال طفل أو شقيق، مقابل دفع ديون عليهن.
وأقرّ المدان بارتكاب 158 جريمة بحق 72 شخصاً تقدموا بشكاوى.
وقد يخضع عبد الإله لتمديد مدّة عقوبته، بما يصل إلى 8 سنوات، بعد إطلاق سراحه.
المصدر: BBC
تابع
الأكثر قراءة
انفجار كبير يهزّ مدينة صور.. مستودع يؤدي إلى كارثة والمشاهد مُرعبة (فيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهزّ مدينة صور.. مستودع يؤدي إلى كارثة والمشاهد مُرعبة (فيديو)
14:26 | 2021-12-10
10/12/2021 02:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة ليلاً على الحدود اللبنانية ـ السورية.. والسبب امرأة!
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة ليلاً على الحدود اللبنانية ـ السورية.. والسبب امرأة!
01:10 | 2021-12-11
11/12/2021 01:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّرات جديدة في ملف الكهرباء.. هل ستزداد ساعات التغذية؟
Lebanon 24
تطوّرات جديدة في ملف الكهرباء.. هل ستزداد ساعات التغذية؟
11:43 | 2021-12-10
10/12/2021 11:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يدفع اللبنانيين لعدم بيع الدولار.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ يدفع اللبنانيين لعدم بيع الدولار.. ما هو؟
12:34 | 2021-12-10
10/12/2021 12:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات انفجار صور.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق المستودع
Lebanon 24
آخر مستجدات انفجار صور.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق المستودع
16:35 | 2021-12-10
10/12/2021 04:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2021-12-11
أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم... تعرفوا اليها (فيديو)
09:22 | 2021-12-11
مواطن سعودي يطلق النار على الشرطة بعد سرقته سيارة (فيديو)
09:16 | 2021-12-11
في واقعة غريبة... ضرب طالبًا بحذاء على وجهه!
09:13 | 2021-12-11
جريمة لا يتصورها العقل...أم وابنها يقطعان رأس الإبنة الحامل ويلتقطان معها "سيلفي"
08:00 | 2021-12-11
بعد برج خليفة...ثاني أعلى مبنى في العالم يقترب من الاكتمال! (صور)
04:43 | 2021-12-11
توقعات "مرعبة" من العرافة العمياء الشهيرة "بابا فانغا".. هذا ما ينتظرنا عام 2022!
فيديو
عاصفة "تهدد" البشرية... لكن الشمس "بريئة"! (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة "تهدد" البشرية... لكن الشمس "بريئة"! (فيديو)
05:00 | 2021-12-11
11/12/2021 17:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2021-12-10
11/12/2021 17:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
11/12/2021 17:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact