"الاعتداء الجنسي"... السجن 32 عاما لرجل ابتز نحو 2000 ضحية!

قضت محكمة في بريطانيا بسجن رجل 32 عاما بعد إدانته بالابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.واستهدف المُدان، الذي يُدعى عبد الإله، نحو 2000 ضحية، إذ جمع صور أفعال جنسية مهينة، قبل بيعها لأشخاص يشتهون الأطفال جنسيا.وفي بعض الحالات، ابتز عبد الإله نساء لاستغلال طفل أو شقيق، مقابل دفع ديون عليهن.وأقرّ المدان بارتكاب 158 جريمة بحق 72 شخصاً تقدموا بشكاوى.وقد يخضع عبد الإله لتمديد مدّة عقوبته، بما يصل إلى 8 سنوات، بعد إطلاق سراحه.