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"حدث ما لم يكن بالحسبان"...ظرف استثنائي يجبر 130 شخصا على قضاء ليلة في السينما!

Lebanon 24
11-12-2021 | 02:33
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قضى 130 شخصاً ليلة كاملة وهم يشاهدون الأفلام حتى الصباح في إحدى قاعات السينما، لكنهم كانوا مجبورين على هذا الفعل المحبب إليهم.

وأجبرت عاصفة ثلجية قوية هؤلاء على المبيت في إحدى دور السينما بمدينة نوريلسك الروسية، ليشاهوا الأفلام فيما خلد بعضهم إلى النوم.
ووزعت إدارة السينما على الجمهور الذي اضطر للمبيت في الصالة الفطائر والشاي ونظمت عروضا مجانية للأفلام طوال الليل.

وشهدت نوريلسك عاصفة ثلجية قوية، إذ لم يتجاوز مدى الرؤية عدة أمتار.
ودفع ذلك سلطات المدينة الطلب من السكان عدم الخروج، وعدم استخدام السيارات الخاصة إلا في حالة الضرورة القصوى.
المصدر: العين
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