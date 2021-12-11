جريمة لا يتصورها العقل...أم وابنها يقطعان رأس الإبنة الحامل ويلتقطان معها "سيلفي"

ألقت الشرطة القبض على شاب ووالدته بولاية ماهاراشترا غربي الهند، بتهمة قتل شقيقته الحامل البالغة من العمر 19 عامًا، وقطع رأسها والتمثيل بجثتها.وأشارت تحقيقات الشرطة إلى أن المجني عليها كيرتي ثور هي الأخت الكبرى للمتهم وابنة السيدة التي ألقي القبض عليها.وحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، قتل الشاب وأمه الفتاة بعد أن تزوجت من دون موافقتهما من الرجل الذي تحب.وتعتقد الشرطة أن القتل وقع باستخدام منجل، حيث هاجم الشاب وأمه الفتاة بينما كان زوجها المريض نائمًا، فيما حمل المتهمان رأس الضحية والتقطا صورة "سيلفي" معها.