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في واقعة غريبة... ضرب طالبًا بحذاء على وجهه!

Lebanon 24
11-12-2021 | 09:16
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالتعدي بالضرب على آخر بالحذاء على وجهه، بعقار تحت الإنشاء بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ.
 
وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المجني عليه وباستدعائه وسؤاله، تبين أنه طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم بدائرة المركز، واتهم ثلاث أشخاص من زملائه (3 طلاب بذات المرحلة)، وأقر بقيام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب بالحذاء على وجهه، وقيام الآخران بتصويره بهاتف محمول، عقب استدراجه لعقار تحت الإنشاء، وعلل ذلك لاعتقاد أحدهم أنه قام بالتعدي اللفظي عليه في غيابه.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.
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