مواطن سعودي يطلق النار على الشرطة بعد سرقته سيارة (فيديو)

🚨حظة محاصرة المواطن سارق المركبة الذي أطلق النار على رجال الأمن في #تبوك والقبض عليه قبل محاولة هروبه.#السعودية #مصر #القاهرة #الرياض #تم_القبض pic.twitter.com/fUv1ip16A2
— م. صالح الخراشي (@saleh1u1) December 11, 2021
🚨حظة محاصرة المواطن سارق المركبة الذي أطلق النار على رجال الأمن في #تبوك والقبض عليه قبل محاولة هروبه.#السعودية #مصر #القاهرة #الرياض #تم_القبض pic.twitter.com/fUv1ip16A2
دوريات الأمن بمنطقة تبوك تقبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها pic.twitter.com/P40iHBAANB
— الأمن العام (@security_gov) December 10, 2021
دوريات الأمن بمنطقة تبوك تقبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها pic.twitter.com/P40iHBAANB