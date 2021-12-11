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مواطن سعودي يطلق النار على الشرطة بعد سرقته سيارة (فيديو)

Lebanon 24
11-12-2021 | 09:22
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تمكنت قوى الأمن السعودية في منطقة تبوك من القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها.
 
وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شـرطة منطقة تبوك، بأن "دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سـرقته مركبة والهرب بها، ما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة، والقبض عليه وضبط السلاح"، لافتًا إلى أن إجـراءات الاستدلال الأولية كشفت أنه (المتهم) من أصحاب السوابق ومطلوب في قضايا جنائية، حيث تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة محاصرة الشرطة للمتهم، حيث أشاد العديد من رواد هذه المواقع بالتواجد الأمني السريع والكثافة الأمنية لرجال الشرطة بعد فترة قصيرة من وقوع الحادثة، والقبض على الجاني عقب تحديد مكانه.
 
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