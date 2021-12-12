كيف يتعامل كل برج مع جرح الانفصال؟

تختلف طرق تجاوز نهاية العلاقة العاطفية من شخص لأخر، وفقاً لشخصيته ومشاعره تجاه الحبيب السابق سواء كانت صدمة من خيانته له أو مازال يحبه لكنه لا يستطيع أن يستمر معه، أو إنه سعيد لإنهائه هذه العلاقة المريرة، فيلجأ البعض لتغير مظهره سواء بارتداء ملابس جديدة أو تغيير لون الشعر أو قصه، أو حتى بالتجول بين البلاد المختلفة وغيرها من الأساليب التي يلجأ إليها الشخص بعد نهاية العلاقة .ونستعرض في هذا التقرير طريقة تجاوز كل برج فلكى انفصاله عن شريك حياته، وفقاً لما ذكره موقع "allure".برج الحمليعتبر برج الحمل من الأبراج الطموحة والتي لا تستسلم للشعور بالهزيمة والانكسار، لذلك يتعافى سريعاً بعد نهاية العلاقة العاطفية، بالدخول في علاقة جديدة أو التخطيط لعمل جديد يستطيع من خلاله إثبات ذاته، لكنه أحياناً يراجع نفسه فى قراره عن الانفصال ويحاول أن يعود للحبيب السابق.برج الثوريعرف برج الثور بالعاشق الوفي الكريم، الذى يعطى دون انتظار مقابل، كما يحاول بكافة الطرق أن يستمر في علاقته العاطفية، لذلك عندما ينفصل عن حبيبه فإنه يشعر بالغضب الشديد الذي يجعله يدمر كل شيء حوله، لكن يظل صامد أمام الناس ولأنه عنيد بطبعه فإنه لن يعود للحبيب السابق مرة أخرى.برج الجوزاءعندما ينفصل برج الجوزاء عن حبيبه، فإنه يحول قصة انفصالهما لحكاية يرويها مع أصدقائها بسخرية، ولأنه اجتماعي بطبعه فإنه سوف يعمل بعد الانفصال على تكوين علاقات صداقة جديدة مع أخرين، حتى ينسى الحبيب السابق.برج السرطانيعتبر برج السرطان من الأبراج العاطفية الحساسة، لذلك عندما ينفصل عن حبيبه فإنه يفضل الانعزال عن الناس والتخلص من كل شيء متعلق بالحبيب السابق بداية من حذف أرقامه على هاتفه الخاص حتى التخلص من هداياه.برج الأسديلجأ برج الأسد بعد الانفصال إلى أصدقائه ليعبر عن حزنه لهم وحاجته إليهم لمواساته حتى ينسى أمر الحبيب السابق ولا يخشى أن يظهر ضعفه أمامهم برغم من كبريائه واعتزازه بنفسه.برج العذراءيحاول برج العذراء بعد الانفصال أن يفكر في أمر علاقته وتفاصيلها والأسباب التي أدت لهذه النهاية، لكنه لا يدخل في نقاش مع حبيبه السابق لأنه لا يحب الدخول في جدال ونقاش حتى إنه قد يتهم نفسه بالسبب فى إنهاء العلاقة.برج الميزانيشعر برج الميزان بالسعادة عندما يدخل في علاقة عاطفية، لكنه يترك الباب مفتوحاً للخروج من هذه العلاقة عندما يشعر بأنه لا يستطيع الاستمرار فيها، لذلك لا يشعر بالحزن في نهاية العلاقة ويمضى قدماً في حياته ولا يتحدث بشكل سيء عن شريكه السابق.برج العقربعندما ينفصل برج العقرب عن حبيبه فإنه يشعر بالحزن لكنه لا يظهره أمام الأخرين وأول شيء يفعله بعد الانفصال، هو حظر حبيبه من صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والمضى قدماً فى حياته الجديدة.برج القوسيفضل برج القوس السفر والقيام بمغامرات مثيرة وهذا ما يفعله عند انفصاله عن الحبيب، حيث يرى الانفصال وسيلة للحرية والإنطلاق.برج الجديبرج الجدى ليس عاطفي بطبعه، ويهتم أكثر بمشاريعه وبمستقبله المهني، لذلك عندما ينفصل عن حبيبه يسعى للدخول في مشاريع جديدة.برج الدلوعندما ينفصل برج الدلو عن الحبيب فإنه يحلل العلاقة وأسباب الوصول لهذه النهاية، ويبحث عن أصدقائه المقربون ليقضي معهم أطول وقت ممكن ليشعر بالشفاء.برج الحوتعندما ينفصل برج الحوت عن حبيبه، فإنه يتجنب الدخول في علاقة جديدة لفترة من الوقت لطبعه العاطفي الحساس، ويفضل أن يحصل على قسط من الراحة حتى يستعيد ثقته بنفسه من جديد، فيركز في عمله ويقوى مهاراته ويخطط لأفكار جديدة.