منوعات

أسد يلتهم يد طفلة

Lebanon 24
12-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-896034-637748902801036700.jpg
Doc-P-896034-637748902801036700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت طفلة يمنية تبلغ من العمر عامين، وتدعى دنيا إدريس حمود، إلى هجوم عنيف من أسد داخل حديقة الحيوانات بمحافظة إب وسط اليمن، ما تسبب في بتر يدها اليسرى.


في التفاصيل، قالت مصادر محلية، إن "الطفلة أدخلت يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، الذي قام بقضم يدها فيما كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها".

كما أوضحت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أنه جرى إسعاف الصغيرة فوراً ونقلها إلى المستشفى، وكذلك والدها الذي أغمي عليه جراء ما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لها بجوار الأسد.

فيما حمّل ناشطون حقوقيون، المسؤولية للوالد، وإدارة حديقة الحيوان معاً في ظل استهتارهم بالزوار من خلال وضع شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو وضع مسافة أمان كافية تبعد الزوار والأطفال عن الاقتراب أكثر من تلك الحيوانات.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:30 | 2021-12-12
08:00 | 2021-12-12
05:00 | 2021-12-12
03:27 | 2021-12-12
00:30 | 2021-12-12
23:00 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website