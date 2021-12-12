نجل رجل أعمال شهير قتل 4 طلاب بسيارته!

شهد جنوب العاصمة المصرية مأساة مروعة راح ضحيتها 4 شبان.وفي التفاصيل، اصطدمت سيارة مسرعة كان يقودها بحسب ما تبين لاحقا، نجل رجل الأعمال الشهير في البلاد محمد الهواري، عند منطقة الشيخ زايد جنوب العاصمة فجر الجمعة بأخرى تقل 4 طلاب.فيما كشفت كاميرات مراقبة موضوعة في جوار مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، أن صاحب السيارة المتسببة بالحادث فر من المكان فور وقوعه، لتتمكن السلطات الأمنية اليوم السبت من القبض عليه، ويتبين أنه كريم الهواري نجل محمد الهواري.