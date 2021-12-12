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منوعات
خلال احتفالات رأس السنة... 4 أبراج ستلتقي بالحبيب
Lebanon 24
12-12-2021
|
03:27
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أيام تفصلنا عن الاحتفال برأس السنة الميلادية واحتفالات "الكريسماس"، ومن الآن يفكر الجميع كيف سيقضى ليلة رأس السنة، فالبعض يفضل الاحتفال في البيت وسط أجواء عائلية ودفء أسري والبعض الآخر لا يشعر بأعياد رأس السنة الميلادية، إلا وسط أجواء احتفالية صاخبة مع الرفاق والأصدقاء ولا سيما الأحباب، فمن هي الأبراج الأكثر حظا فى احتفالات رأس السنة؟
برج الثور
برج الثور هو أحد أكثر الأبراج إثارة، وستعزز احتفالات رأس السنة هذه الرغبات والإثارة فكوكب أورانوس الموجود فى برجك يطلب منك تغيير حياتك وتجربة الأشياء خارج أنماطك العادية، وإذا كنت في علاقة عاطفية، فعليك تجربة أشياء جديدة أو استكشاف أماكن جديدة، أما إذا كنت عازبًا، فاستعد لخوض مغامرة رومانسية جديدة، فأنت تكره التغيير، لكنك تحب التجارب المثيرة، لذلك قد يكون التغيير ممتعًا في الواقع.
برج السرطان
في أعياد رأس السنة، سيبحث عنك الحب أينما ذهبت، وسوف يتزعزع الروتين المستقر في حياتك وتفتح قلبك لمغامرات وفرص جديدة. ومن السهل أن تقع في الحب بعمق وسهولة، فمع وجود العديد من الكواكب في برجك بما في ذلك بلوتو، الذي يدفعك إلى الغوص بشكل أعمق في تجربة الحب والرومانسية، فهذا هو العام الذي يمكن أن تعيد العلاقات القديمة، عن طريق نسيان الخلافات القديمة، كما يمكن لعشاق جدد الدخول إلى عالمك.
برج القوس
بسبب كوكب المشتري الحاكم لبرج القوس، فإنه يعتبر البرج الأكثر حظا على مدار العام، وخصوصا في أعياد رأس السنة، وسوف يجلب لك نبتون ومريخ الحظ في الحب والرومانسية أيضا، فالمريخ الموجود فى برجك يزيد من شغفك بالعلاقات والرومانسية، وربما تدخل فى علاقة حب جديدة ومثيرة.
برج الجدي
سيكون مولود برج الجدي الأسعد حظًا منهم جميعًا، في أعياد رأس السنة بسبب انتقال كوكب الزهرة وهو كوكب الحب والجمال حتى شهر آذار. وهذا الوقت المناسب لاستخدام جاذبيتك لإدخال أشخاص جدد إلي حياتك، ومن المتوقع خوض علاقة عاطفية رومانسية للغاية ولا تتفاجأ إذا شعرت أنكما قابلتما بعضكما البعض في الماضي لكثرة الاندماج والتناغم بينكما.
المصدر: اليوم السابع
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