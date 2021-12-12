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منوعات
قلب هو الأكبر في العالم يزن 180 كيلوغراما... أسطورة حقيقية تعيش على الأرض (فيديو)
Lebanon 24
12-12-2021
|
14:00
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يتجول مخلوق ضخم حيكت عنه الكثير من الأساطير والقصص، التي يستحقها بجدارة، حاملا معه قلبا هائلا هو الأضخم في العالم الذي قد يصل وزنه إلى 180 كيلوغراما، لكن هذا المخلوق لحسن الحظ ما زال يعيش على كوكبنا الأزرق.
بوزن يتراوح من 100 إلى 150 طنا، أي أكثر من 34 فيلا، وبحجم أضخم من أي ديناصور عرفه كوكبنا الأزرق منذ الأزل، ما زال هذا العملاق الأسطوري الذي يصل طوله إلى 30 مترا، أي كبناء ضخم من 10 طوابق، يتجول صامتا في أرجاء كوكبنا إلى هذا اليوم.
"الأسطورة" الوحيدة الحقيقية على كوكب الأرض تحتاج قلبا فريدا
كل تلك المعلومات التي قد تصدم الكثيرين اليوم، هي حقيقة من صفات الحوت الأزرق العظيم، الحوت الذي حيكت عنه الكثير من القصص والحكايات، لكنه في الحقيقة، استحقها بجدارة، فهو يتربع على رأس أضخم مخلوقات الأرض.
هذه الكتلة الحية الهائلة وضع بها الخالق عضوا فريدا أيضا، وهو القلب الأضخم على الأرض، والذي يصل وزنه إلى حوالي 180 كيلوغراما، أي أضخم من رجلين بالغين أو ثلاثة رجال من أصحاب الوزن الخفيف.
يتكون قلب الحوت الأزرق من 4 حجرات ضخمة، متساوية الكتلة، تعمل كمضخة "من العيار الثقيل" تضخ الأوكسجين إلى جميع أجزاء جسم العملاق الأزرق كل 10 ثوان، بحسب التقرير المشور في مجلة "nationalgeographic" المتخصصة في عالم الحيوان.
www.youtu.be/9e_YeNveR5M
تتميز نبضات قلب الحوت الأزرق بصوتها العالي، حيث يمكن سماعها على بعد 3 كيلو مترات تقريبا في أجهزة السونار، تستطيع مع قوتها هذه ضخ حوالي 220 ليترا من الدم كل 10 ثوان تقريبا.
الأمر الأكثر إثارة حول قلب الحوت الأزرق، هو نبض قلبه يختلف بين السطح وقاع المياه، حيث ينبض حوالي 25 إلى 35 نبضة في الدقيقة، عند سطح الماء، لكنه ينبض من 4 إلى 8 نبضات فقط في الدقيقة، عند الغوص على مسافات عميقة بحثا عن الطعام.
وتسمح هذه العملية للحوت الضخم بتقليل مقدار عمل القلب مع الاستمرار في توزيع الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل متساو مع تخفيف الطاقة المهدورة والأوكسجين إلى أقل حد في الأعماق التي تشهد درجات حرارة منخفضة وباردة جدا وإطالة مدة الغوص.
ووجدت إحدى الدراسات أن الحوت الأزرق يخفض عدد نبضات قلبه إلى من 2 إلى 4 نبضات فقط، وهو إجراء صارم جدا ومثير للدهشة.
ويزيد الحوت عدد نبضاته لتصل 25 إلى 37 نبضة في الدقيقة، ويعتقد العلماء أن طريقة نبض قلب الحوت هذه ناجمة عن أن قلب الحوت يعمل ضمن حيز فيزيائي جسدي يسمح له بزيادة عدد النبضات لكن لا يسمح له بتسريع وتيرة النبضة في حد ذاتها، لكن قدراتها هذه منحتها إمكانية الغوص لفترات طويلة جدا لا يستطيع حوت آخر تنفيذها، حتى الحوت الأحدب.
ويمتلك الحوت الأزرق شبكة شرايين هي الاضخم من نوعها في العالم، حيث يبلغ قياس الشريان الأورطي أكثر من 9 بوصات، تؤمن عملية توزيع سلسة إلى كامل هذه الكتلة التي تمتد لمسافة 30 مترا.
المصدر:
سبوتنيك
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