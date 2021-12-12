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بعد الضجة التي أثارتها "سيدة التجمع العارية".. بلاغ ضد مصور الفيديو

Lebanon 24
12-12-2021 | 11:00
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أثار مقطع فيديو مصور، يظهر سيدة بملابس داخلية على شرفة منزلها، الجدل في مصر بشأن الحريات الفردية، ما دفع المحامي المصري، هاني سامح، للإعلان عن تقديم بلاغ إلى النيابة العامة المختصة ضد المصور، بحسب موقع "القاهرة 24".
ومنذ يومين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة عرفت باسم "سيدة التجمع"، وهي ترتدي ملابس داخلية، على شرفة منزلها في منطقة التجمع الأول، وتبين لاحقا أنها سائحة أوكرانية.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، منها "مصر اليوم"، تم استدعاء السيدة للتحقيق ليتبين أنها لا تعلم أن خروجها بهذه الطريقة جرم يعاقب عليه القانون. 
وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا في الشارع المصري، واستدعت تحركا برلمانيا حيث طالبت داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بمعاقبة من "قام بتصوير ونشر فيديو سيدة التجمع، طبقا للقانون، ليكون رادعا من الدولة لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم" ، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وقالت السعدني: " فتاة التجمع الخامس، كانت في الشرفة الخاصة بها، متحصنة بستر المسافات، التي لا تقل عن ٤٠٠ متر وفى طابق مرتفع، لكن من قام بتصويرها، قام بعمل زووم (تقريب الصورة) من مسافة بعيدة، وأيضا قام بنشر الفيديو، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون".
من جهته، اعتبر سامح، في حديث لقناة "النهار" المحلية، السبت، أن "تصوير السائحة بهذا الشكل يمثل إساءة لمصر الحداثة والحضارة"، مشددا على أن "مصور الفيديو أظهر بأننا دولة رجعية".
وأوضح سامح أن "مصور مقطع الفيديو يواجه تهمتي، الأولى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في أماكن خاصة وعقوبتها الحبس 3 سنوات، والثانية الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة إلكترونيا، وعقوبتها الحبس 3 سنوات أيضا". 
وأشار إلى أنه "مع كل التطور الحاصل في مصر حاليا، اعتدى شخص على حرمة الحياة الخاصة لشخص آخر"، مبينا أنه تقدم بالبلاغ "دفاعا عن الحريات العامة في البلاد".
المصدر: الحرة
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