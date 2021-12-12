قام بإغراء أمهات وبناتهن القاصرات بـ"التدريب الجنسي".. موظف في "سي إن إن" في قبضة الـ"إف بي آي"

جاء في البيان الصحفي أنه حاول "إقناع الوالدين بالسماح له بتدريب بناتهم على الخضوع جنسيا".وفي إحدى الحوادث الموصوفة في لائحة الاتهام، اتُهم جون غريفين بإرسال مبلغ 3000 دولار إلى أم من نيفادا لنقلها هي وابنتها البالغة من العمر 9 سنوات لزيارته، والانخراط في "نشاط جنسي غير قانوني" مع الطفلة.من ناحيتها، قالت شبكة "سي إن إن" في بيان لها، أمس السبت إن غريفين عمل كمنتج للشبكة لمدة 8 سنوات.وقال متحدث باسم "سي إن إن" إن "التهم الموجهة إلى السيد غريفين مقلقة للغاية"، وأضاف: "لقد علمنا باعتقاله بعد ظهر الجمعة فقط، وأوقفناه لخصوعه للتحقيق".وفي حال أن تمت إدانته، يواجه جون غريفين عقوبة تتراوح بين 10 سنوات في السجن إلى السجن مدى الحياة عن كل تهمة موجهة إليه.