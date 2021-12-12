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شاب يقود مظاهرة حاشدة في الأرجنتين مرددا شعارات عربية (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2021 | 09:00
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشاب لبناني يقود مظاهرة حاشدة في وسط العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
وأظهرت المقاطع المنشورة أحد الشبان يقود مظاهرة حاشدة تعود إلى أحزاب يسارية واشتراكية مشاركة في فعاليات المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
 
وقام الشاب بترداد شعارات باللغة العربية، حيث تبين في وقت لاحق أنه من الجنسية اللبنانية وتابع للحركة الشبابية للتغيير في لبنان التي كانت من طلائع الحركات المشاركة في تحركات وتظاهرات 11 تشرين الثاني في لبنان.
 
 
وافتتح المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم السبت الماضي الواقع في كانون الأول، بمشاركة أحزاب وحركات يسارية واشتراكية من 25 دولة من القارات الخمس.
 
المصدر: سبوتنيك
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