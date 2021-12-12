منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
12-12-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-896320-637749717602228517.jpg
Doc-P-896320-637749717602228517.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقاً في تغيير مركزك
الثور
إحذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك
الجوزاء
خفف من عصبيتك قدر الإمكان وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة
السرطان
القمر المكتمل في الجوزاء يتحدث عن نقاشات حامية و صراعات وخلافات، عليك أن تصغي إلى وجهات نظر الآخرين
الأسد
تحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لتقصّي بعض الحقائق، وتقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى
العذراء
القمر المكتمل يهدد ببعض التراجع في الأعمال أو بفضح الأمور التي تحرص على سريتها، وتسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية
الميزان
أعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك! لا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو شعرت بتعب أو بإعياء
العقرب
لا تستسلم للضغوط ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو واجهت الكثير من المشاكل
القوس
يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي يشغل مركزاً مهمّاً، فيؤثر الأمر فيك
الجدي
سوء تفاهم مع بعض المحيط او بلبلة بسبب وضع مهني وربما يجعلك تكتشف بعض الاعداء المتخفين وراء ستار الحب والتودد
الدلو
يوم جيد لمباشرة مفاوضات مهمة أو لعقد لقاء والتوصل إلى اتفاق، تدعمك الأقدار ولو أنك ما زلت تعيش صخبا في حياتك المهنية
الحوت
يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-12-13
03:30 | 2021-12-13
03:11 | 2021-12-13
02:26 | 2021-12-13
02:00 | 2021-12-13
00:38 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website