"جريمة مروعة"... رفضت الزواج منه فقتلها طعنا!

(لانها رفضته قتلها) مريم محمد في ذمه الله

جثة لعشرينية تعرضت للطعن في الأشرفية / عمان الجمعة ١٠/١٢/٢٠٢١ عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاه بالعقد الثاني من العمر ملقاه على الأرض وملطخه بالدماء بالقرب من مجمع الباصات، الأشرفيه وتبين بأنها تعرضت ل ١٥ طعنه بمنطقه الظهر الصدر والرقبه pic.twitter.com/WTJSbzaEyi — لميس محمد المجالي🇯🇴 (@lolomajali47) December 11, 2021

وتفاعل مغردون مع الجريمة، معبرين عن تضامنهم مع أهل الضحية، ومطالبين بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني.

وحضر المدعي العام والطبيب الشرعي إلى مكان الجريمة، ونقلت الجثة إلى المركز الوطني للطب الشرعي.



وبعد التعرف على جثتها، تبين بأن مريم من مواليد عام 1994، وأن والدها قدم "بلاغ تهديد" للسلطات قبل مقتلها، في إشارة إلى أنها تعرضت للتهديد قبل الجريمة، بحسب المرصد.



ونقلت قناة "رؤيا" الأردنية عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قوله إنه "من خلال التحقيقات (...) وجمع المعلومات، حددت هوية القاتل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار" بعد ارتكاب الجريمة، مؤكدا أنه تم "تحديد مكان وجوده، وألقي القبض عليه، وبوشر التحقيق معه، تمهيدا لإحالته للقضاء".