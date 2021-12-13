"جريمة مروعة"... رفضت الزواج منه فقتلها طعنا!

(لانها رفضته قتلها) مريم محمد في ذمه الله
جثة لعشرينية تعرضت للطعن في الأشرفية / عمان الجمعة ١٠/١٢/٢٠٢١ عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاه بالعقد الثاني من العمر ملقاه على الأرض وملطخه بالدماء بالقرب من مجمع الباصات، الأشرفيه وتبين بأنها تعرضت ل ١٥ طعنه بمنطقه الظهر الصدر والرقبه pic.twitter.com/WTJSbzaEyi
— لميس محمد المجالي🇯🇴 (@lolomajali47) December 11, 2021
(لانها رفضته قتلها) مريم محمد في ذمه الله
جثة لعشرينية تعرضت للطعن في الأشرفية / عمان الجمعة ١٠/١٢/٢٠٢١ عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاه بالعقد الثاني من العمر ملقاه على الأرض وملطخه بالدماء بالقرب من مجمع الباصات، الأشرفيه وتبين بأنها تعرضت ل ١٥ طعنه بمنطقه الظهر الصدر والرقبه pic.twitter.com/WTJSbzaEyi