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"جريمة مروعة"... رفضت الزواج منه فقتلها طعنا!

Lebanon 24
13-12-2021 | 02:00
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عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية، الجمعة، على جثة فتاة سورية مقتولة بـ 15 طعنة في الظهر والصدر والرقبة والكتف.

ووجدت جثة الشابة "مريم"، وهي في العقد الثاني من العمر، ملقاة على الأرض وملطخة بالدماء، بالقرب من مجمع الباصات في حي الأشرفية، وسط العاصمة الأردنية عمان.

وفي التفاصيل التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "المشتبه بقتلها، رفضت المغدورة الزواج منه، وهو من مواليد 1987".
 
المصدر: الحرة
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