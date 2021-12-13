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3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟

Lebanon 24
13-12-2021 | 00:38
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لا تخلو حياة كل منا من الأيام الصعبة والمتاعب والتجارب المؤلمة والحزن، وهي التجارب التي تأخذ وقتها ثم تمضي. إلا أن اليوم يحمل بشرى لمواليد 3 أبراج، يمكنهم تجاوز هذا الوقت الصعب والمتاعب بفضل حدث فلكي يبدأ اليوم وهو مربع الشمس مع نبتون، "صن سكوير نبتون"  والذي يحمل الكثير من الطاقة الإيجابية. 

ووفقًا لموقع "yourtango" الأمريكي، فإن مربع الشمس مع نبتون يضع حدًا اليوم لشعور 3 أبراج بالمعاناة والألم خاصة على الجانب العاطفي. 

برج الأسد يتمكن من نسيان ما حدث له بالحب وانكسار القلب
يأتي على رأس هذه الأبراج برج الأسد الذي يتمكن اليوم من نسيان كل ما حدث له في الماضي فيما يتعلق بالحب وانكسار القلب، ورغم أن مربع الشمس مع نبتون قد يجعله يشعر بالضعف أكثر من المعتاد، لكنه سيتمكن بنهاية اليوم من أن يدع الماضي يمر وسيجلب له مربع الشمس مع نبتون الشفاء. 


برج العذراء يتخلص من الشعور بانعدام الأمان
أما البرج الثاني في الأبراج التي تتخلص اليوم من متاعبها العاطفية فهو برج العذراء، حيث  يتخلص من شعوره بانعدام الأمان بسبب التجارب السيئة في الماضي ويشعر بالراحة أخيرًا ويتمكن من تجاوز التجربة المظلمة في الماضي.

برج الحوت يتعلم الدرس 
أما برج الحوت فيتمكن أخيرًا من تعلم الدرس المستفاد من علاقته العاطفية السيئة التي انتهت. ويتمكن من السيطرة على حزنه أخيرًا ويسيطر على حياته بحرية.  وبدءًا من اليوم يتمكن أخيرًا من الشعور بحب الذات ويتخلى عن الشعور بالألم وحسرة القلب.  
المصدر: اليوم السابع
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