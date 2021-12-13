23
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
3 أبراج ستتغلب على حزنها اليوم... من هي؟
Lebanon 24
13-12-2021
|
00:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تخلو حياة كل منا من الأيام الصعبة والمتاعب والتجارب المؤلمة والحزن، وهي التجارب التي تأخذ وقتها ثم تمضي. إلا أن اليوم يحمل بشرى لمواليد 3 أبراج، يمكنهم تجاوز هذا الوقت الصعب والمتاعب بفضل حدث فلكي يبدأ اليوم وهو مربع الشمس مع نبتون، "صن سكوير نبتون" والذي يحمل الكثير من الطاقة الإيجابية.
ووفقًا لموقع "yourtango" الأمريكي، فإن مربع الشمس مع نبتون يضع حدًا اليوم لشعور 3 أبراج بالمعاناة والألم خاصة على الجانب العاطفي.
برج الأسد يتمكن من نسيان ما حدث له بالحب وانكسار القلب
يأتي على رأس هذه الأبراج برج الأسد الذي يتمكن اليوم من نسيان كل ما حدث له في الماضي فيما يتعلق بالحب وانكسار القلب، ورغم أن مربع الشمس مع نبتون قد يجعله يشعر بالضعف أكثر من المعتاد، لكنه سيتمكن بنهاية اليوم من أن يدع الماضي يمر وسيجلب له مربع الشمس مع نبتون الشفاء.
برج العذراء يتخلص من الشعور بانعدام الأمان
أما البرج الثاني في الأبراج التي تتخلص اليوم من متاعبها العاطفية فهو برج العذراء، حيث يتخلص من شعوره بانعدام الأمان بسبب التجارب السيئة في الماضي ويشعر بالراحة أخيرًا ويتمكن من تجاوز التجربة المظلمة في الماضي.
برج الحوت يتعلم الدرس
أما برج الحوت فيتمكن أخيرًا من تعلم الدرس المستفاد من علاقته العاطفية السيئة التي انتهت. ويتمكن من السيطرة على حزنه أخيرًا ويسيطر على حياته بحرية. وبدءًا من اليوم يتمكن أخيرًا من الشعور بحب الذات ويتخلى عن الشعور بالألم وحسرة القلب.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
خاص باللبنانيين.. بيان عن الجمهورية العربية السورية للراغبين بدخول أراضيها
Lebanon 24
خاص باللبنانيين.. بيان عن الجمهورية العربية السورية للراغبين بدخول أراضيها
07:14 | 2021-12-12
12/12/2021 07:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال أبو سليمان لـ"لبنان24 ": أنا مرشح للانتخابات النيابية وهذه ركيزة برنامجي
Lebanon 24
ميشال أبو سليمان لـ"لبنان24 ": أنا مرشح للانتخابات النيابية وهذه ركيزة برنامجي
07:00 | 2021-12-12
12/12/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بورم حميد.. ممثل لبناني يفاجىء الجمهور بظهوره مرتدياً القناع على المسرح (صور)
Lebanon 24
بعد إصابته بورم حميد.. ممثل لبناني يفاجىء الجمهور بظهوره مرتدياً القناع على المسرح (صور)
08:55 | 2021-12-12
12/12/2021 08:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار المرفأ يتكرّر في البرج الشمالي.. مشاهد تكشف فرضية "غير مطمئنة"
Lebanon 24
انفجار المرفأ يتكرّر في البرج الشمالي.. مشاهد تكشف فرضية "غير مطمئنة"
06:00 | 2021-12-12
12/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
Lebanon 24
اعلان جديد لوزير التربية.. هذا ما قرره
14:02 | 2021-12-12
12/12/2021 02:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2021-12-13
موظفة تتهم مديرها بالاغتصاب ...وهذا ما حل بها!
03:30 | 2021-12-13
3 أبراج لا تستطيع العمل تحت الضغط.. هل برجك منها؟
03:11 | 2021-12-13
خلال 20 ثانية فقط..."جريمة وقحة" في وضح النهار!
02:26 | 2021-12-13
بسبب تغييرها كلمة الهاتف السري ضربها لـ6 ساعات متواصلة... اليكم التفاصيل
02:00 | 2021-12-13
"جريمة مروعة"... رفضت الزواج منه فقتلها طعنا!
23:00 | 2021-12-12
برجك اليوم
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
08:00 | 2021-12-12
13/12/2021 12:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
04:31 | 2021-12-12
13/12/2021 12:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
02:00 | 2021-12-12
13/12/2021 12:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact