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بسبب تغييرها كلمة الهاتف السري ضربها لـ6 ساعات متواصلة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-12-2021 | 02:26
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اشتكت زوجة، على زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة المصرية وطالبت بالطلاق، بسبب تعرضها للعنف والتعذيب على يد زوجها، وقالت "أنني عشت برفقة زوجي 5 سنوات فى جحيم بسبب عنفه وتحكمه وعصبيته المفرطة التى كادت أن تكلفني حياتي فى أخر خلاف نشب بيننا، زوجي للأسف يعاني من الغيرة الجنونية، يتهمني فى شرفي لأتفه الأسباب، اعتاد على حبسي في منزل الزوجية حتي شعرت أنني أعيش بسجن برفقته، وعندما طالبته بالطلاق اتهمني أنني أبحث عن رجل أخر، وفى أخر خلاف بيننا انهال على بالضرب المبرح طوال 6 ساعات بسبب تغييري باسورد هاتفي".

وأشارت الزوجة بدعواها، " تركت عملى بسببه، ومكثت أصبر على عنفه خوفا من حرمانه لى من طفلتي، فكان يحرمني من حقوقى وأبسط الاحتياجات ولا يترك لى مصروف، ويتركني بالأيام دون نفقات حتي عودته من عمله بحكم سفره الدائم، وعندما أشكو لأهله يتهموني بالجحود وعدم تقدير النعمة التي بيدي".

وتابعت الزوجة، "فى أخر خلاف نشب بيننا كدت أن أموت لولا تدخل جارتي وطلبها لوالدتي لنجدتي، بعد أن قام زوجي بالتعدي على بالضرب طوال 6 ساعات وتهديدي بالتخلص مني وإصابتي بجروح وكدمات ورفضه تركي أعود إلى منزل أهلي".

وقدمت الزوجة للمحكمة التقارير الطبية، عما لحق بها من إصابات وضرر بسبب تعدي زوجها عليها، بخلاف الشهود الذين قاموا بنقل الزوجة للمستشفى، وطالبت بالتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها على حياتها، كما طالبته برد كافة حقوقها الشرعية من منقولات ومصوغات ذهبية بقيمة نصف مليون جنيه.


 
المصدر: اليوم السابع
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