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منوعات
3 أبراج لا تستطيع العمل تحت الضغط.. هل برجك منها؟
Lebanon 24
13-12-2021
|
03:30
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يستطيع بعض الأشخاص العمل تحت ضغط، في المؤسسات المختلفة، حتى إنهم يبدعون في ابتكار أفكار جديدة ومختلفة في عملهم، لكن البعض الآخر لا يستطيع العمل تحت ضغط، وقد يشعر بالتوتر والإرهاق ولا يستطيعون إنهاء المهام المطلوبة منهم بالشكل المطلوب، فأي أبراج لا تستطيع العمل تحت الضغط وفقاً لما ذكره موقع "stylecaster".
برج العذراء
يعتبر مولود برج العذراء عاشق للعمل ويسعى دائمًا لتحقيق النظام في كل شيء، كما يسعى لتحقيق المثالية، ويحرص على ترتيب ونظام كل شيء حوله، رغم ذلك فإنه يشعر بالتوتر طوال الوقت، ولا يستطيع العمل تحت ضغط، فقد يقع في بعض الأخطاء بعمله.
برج الجدي
يتميز مولود برج الجدي بالذكاء والمكر والشخصية القيادية، التي تستطيع قيادة مجموعة من الأشخاص، كما يمتلك طاقة كبيرة للعمل، ومع ذلك لا يستطيع العمل تحت ضغط، حيث إنه يشعر بالإرهاق والتعب، لذلك يعتبر من الأبراج التي تكون في أمس الحاجة إلى الحصول على قسط من الراحة لبعض الوقت أثناء العمل حتى يستطيع الاستمرار فيه.
برج الميزان
يسعى مولود برج الميزان لتحقيق السلام والعدالة وتهدئة الصراعات حوله، خاصة في الأوقات صعبة التي تمر بها المؤسسة العامل بها، كما يستطيع مساعدة زملائه في إيجاد حلول مختلفة للمشاكل التي يواجهونها، ولكنه عندما يتعرض للضغط أثناء العمل، فأنه لا يجيد اتخاذ القرارات الصحيحة في أي شيء، بسبب شعوره بالتوتر، وبالتالي قد يرتكب بعض الأخطاء أثناء العمل مما يعرضه للعقوبات من رؤسائه في العمل، ولهذا ينصح بترك مولود الميزان يشعر بالراحة والاسترخاء عند تعرضه للضغط حتى يستطيع الاستمرار في العمل.
المصدر: اليوم السابع
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