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معاينة طبية غريبة عجيبة... اليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
13-12-2021 | 10:00
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في معاينة "غريبة من نوعها"، دونت طبيبة أمراض جلدية ملاحظاتها على جسد المريض، بعد أن أشارت زوجة الأخير إلى الشامات التي تثير قلقهما عبر دوائر بقلم تعليم.

وفي التفاصيل، لاحظت الشابة برينلي مايلز، من ولاية يوتا في الولايات المتحدة، عدة نقاط حمراء وسوداء على صدر زوجها وظهره، وكانت قلقة من كونها سرطانية، وللحصول على فكرة أفضل عما يمكن أن تكون عليه هذه النقاط، ومعرفة ما إذا كانت تشكل أي خطر على صحة شريكها، قامت بتدوير الشامات (النقاط) بعلامات القلم، وفق صحيفة "دايلي ستار".

وقالت برينلي مايلز عبر مقطع فيديو نشرته في "تيك توك": "هذه هي الطريقة التي أرسلت بها زوجي إلى طبيب الأمراض الجلدية".

وبعد زيارة للعيادة، عاد زوجها وأطلعها على ما فعله الطبيب الخبير أثناء الفحص، حيث ترك طبيب الأمراض الجلدية ملاحظاته بجوار كل شامة محاطة بدائرة - بعضها يشار إليه على أنه "جيد" والبعض الآخر مغطى بضمادة مع ملاحظة تقول "أخذت للاختبار".

(دايلي ستار)
 
المصدر: دايلي ستار - العربية
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