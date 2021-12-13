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بعد أكثر من يومين... هكذا انقذوا هذه القطة (صورة)

Lebanon 24
13-12-2021 | 12:00
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لمدة يومين على الأقل وربما أكثر، كان سكان أحد ضواحي مدينة دنفر الأمريكية قلقين بشأن مصير قط أسود يدعى بانثر كان يقف فوق عمود كهرباء يبلغ ارتفاعه 36 قدما (11 مترا).

ومكث بانثر في مكانه على الرغم من الجهود التي بذلها صاحبه، وآخرون لإنزاله من على العمود في مدينة أوروا، حيث لا التوسل ولا الإغراء بالطعام نجح في إقناعه بالنزول، وفقا لتقرير صحيفة "سنتينل كولورادو".

وفُقد القط في وقت سابق من هذا الأسبوع وشوهد لأول مرة فوق العمود يوم الأربعاء.

وقالت جيسيكا ميدوز، من مدينة أورورا، صباح الجمعة، عندما تساقطت الثلوج للمرة الأولى خلال الموسم: "كان الجميع يقول ضعوا الطعام له وسوف ينزل في نهاية المطاف، ولكن هذا لم يحدث".
وأضافت ميدوز، أنها وجيرانها اتصلوا بشركة "أورورا" لمراقبة الحيوانات و"إكسيل إنيرجي" للمساعدة.

وتابعت ميدوز: "يقول الجميع إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء".

وتتمثل الممارسة المعتادة في مثل هذه الأحداث في منح القطط الوقت الكافي لكي تهبط إلى أسفل بمفردها، وفقا لما أوردته صحيفة "سنتينل كولورادو".

ووصلت أنباء محنة بانثر إلى عضو مجلس أورورا، كورتيس غاردنر، وأرسل مسؤولو المدينة شاحنة بها سلم بعد ظهر يوم الجمعة، وبعد وصول الشاحنة إلى مكانها، أنقذ رجال الإطفاء القط، وبدا القط حريصا على الدخول في حاملة حيوانات أليفة.

وقالت كيمبرلي ميدينا، وهي شريك آخر في ملكية بانثر، إنه كان يسمح له دائما بالخروج.

وقالت: "لن يحدث ذلك بعد الآن أبدا".
 


(أسوشيتد برس)
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