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منوعات
تجردت من الأمومة... قتلت طفلها بأقراص مخدرة ودفنته بمساعدة زوجها الثاني!
Lebanon 24
13-12-2021
|
06:29
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جريمة بشعة شهدتها منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، حيث قامت سيدة بقتل طفلها بالأقراص المخدرة ودفنه سراً انتقاماً من زوجها الأول.
في التفاصيل، أبلغت السيدة عن جريمتها بقتل طفلها، حيث تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغاً من سيدة شهرتها مرجانة 26 عاماً، بقتل طفلها، ما جعل الأجهزة الأمنية تنتقل سريعاً إلى موقع الحادث لمعرفة ملابسات الجريمة.
ومن جهتها، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أن السيدة المتهمة بقتل الطفل تزوجت عرفياً من عامل وأنجبت منه طفلين (طفل بعمر 3 سنوات وآخر 1 ونصف) ولم تقم بتسجيلهما في مكاتب الصحة، كما اعترفت السيدة بوفاة طفلها الصغير وقيامها بدفنه في إحدى المقابر التابعة لمنطقة التبين بمحافظة القاهرة بمساعدة زوجها الثاني.
وقامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على زوجها الثاني، الذي اعترف بقيامه بوضع مواد مخدرة في طعام الطفل للتخلص منه بمساعدة زوجته، وذلك عقب شجار بينه وبين طليق زوجته وقراره الانتقام منه من خلال قتل طفله، وبعدما لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، قام هو وزوجته بدفن الطفل في مقابر التبين.
إلى ذلك، حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في القضية.
المصدر: العربية
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